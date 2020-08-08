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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】生日大驚喜　遊梅爾祖卡市場

名人薈萃 09:32 2020/08/08

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在沙漠想食新鮮蔬果及肉類，非要到梅爾祖卡(Merzouga)這個小鎮不可，這裏除日常用品外，也有不少特色紀念品商店。梅爾祖卡是進入沙漠前必經的小鎮，雖然沒有高樓大廈，但這處的大廈也有不少，似是香港樓高四、五層的唐樓，沒有電梯，但只能靠樓梯上落。

某天晚上七時多，穆罕默德說他要開車到梅爾祖卡買食物，開車約1小時後，終於到達梅爾祖卡。我倆走入該處的市場(像香港的街市)，這個市場專售賣新鮮蔬果，琳琅滿目，我就被生果檔吸引著；他拖著我走來走去，在不同果檔詢問價錢，最後穆罕默德在其中一個檔口買了一個大得如藍球般的哈密瓜，但我的目光被紅葡萄吸引著，被他發現了，於是他也買了一些紅葡萄。

隨後我倆上車預備回家，突然他又將車輛泊在路旁，說要買些物品，叫我在車廂內等候。我四處張望，見到穆罕默德走入遠處一間純白色設計、外型十分漂亮的店舖內，我看不明白商店的招牌的意思，因為寫的是阿拉伯語，我估計他是買晚餐， 不久他回來了，將物品放在車廂，開車回家。

回到家裏已近十點了，穆罕默德將食物放進廚房，而我走去刷刷手洗洗面，隨後返回房間，這刻被穆罕默德嚇了一跳，他突然用雙手按住我雙眼睛，關掉房間的燈，將我拉出房間外，大聲叫妹妹(Khadija)拿東西出來。

摩洛哥出品的生日蛋糕，賣相不錯。

他拖著我進入房間，我眼前的景象令我開心大叫起來，原來穆罕默德為我預備一個生日蛋糕呢！原來他記得我的生日，只沒有說出，靜悄悄地準備一切，希望給我驚喜。原來剛才他問妹妹拿打火機，燃點生日爉燭。雖然沒有華麗的裝飾、沒有豪華宴會、沒有貴重的禮物，只有一個精緻的生日蛋糕及動聽的生日歌，我真的好開心，這刻盡在不言中。作為一個港女，其實我要求的只是很簡單！

在沙漠第一次渡過難忘的生日

穆罕默德給一個驚喜，盡在不言中。

穆罕默德給一個驚喜，盡在不言中。

作者_Apple簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple、編輯：邊婕

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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