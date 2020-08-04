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【港股追蹤】City’super傳將易手　本港日式超市由哪些股份持有？

股樓投資 23:06 2020/08/04

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彭博日前報導，本港精品超市City’super，獲由華潤集團所牽頭的財團以3億美元，即23億元洽購其65%股權。長期以來，日式超市產品如蔬菜水果，標榜整潔，品質有保證，因此廣受本港消費者歡迎，個別本港大型企業因此亦有份經營。除了City’super，目前的本港日式超市又由哪幾隻股份持有?

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AEON

前名為吉之島的AEON，是本港目前兩間日資營運的日式百貨超市之一。由負責AEON本港及中國業務的永旺(00984)持有。截至去年，集團在本港經營65間店舖。

一田

一田前身為西田百貨，地產商新地(00016)於2005年收購，並於2008年易名為一田，成為新地旗下非地產業務之一。根據官網，現時一田超市於全港有9間分店。

APITA

「四叔」李兆基家族旗下的恒基發展（00097）於2018年向日本FamilyMart UNY，收購UNY本港業務。目前於樂富及太古城經營UNY百貨及APITA日式超市。除了UNY及APITA，恒發亦在本港經營多間千色店百貨。

驚安之殿堂（DON DON DONKI）

驚安之殿堂為另一間日資營運的日式超市，過去一年在本港積極逆市擴充。現分別於銅鑼灣，尖沙咀及荃灣經營分店，並計劃於將軍澳開設另一新店。驚安之殿堂的營運商是日本上市的泛太平洋國際控股(日：7532)。

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撰文 : 投資組

新鴻基地產（00016） 恒基發展（00097） 永旺（00984） 經濟

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