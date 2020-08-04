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【黃金時代】金銀比率驚現死亡交叉　白銀抵買過黃金？

環球政經 20:00 2020/08/04

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黃金價格走勢勢如破竹，由疫情低位1470美元水平，升至最近的1985美元的高位，與2000美元大關只有一步之遙，但在短期累積大量升幅之下，技術上呈超賣狀態，令本周金價走勢牛皮，大致在1940美元至1970美元之間徘徊。

相關文章: 【金價新高】黃金ETF需求破紀錄　惟疫情下金飾需求減半

周三（4日）又有一個金價指標出現兇兆，所說的就是黃金白銀比率（下稱金銀比）出現死亡交叉，其50天平均綫跌穿200天平均綫。金銀比也在2016年5月的出現死亡交叉，及後金價雖然持續上升，但升勢明顯不及銀價。

相關文章: 【黃金時代】金價仲未升完？　高盛上調金價目標至2300美元

其實近日黃金走勢雖然凌厲，但白銀卻在美元下跌以及通脹預期升溫下，在最近一個月抽升近三成至24元水平，如今兩者比率出現死亡交叉，短期內白銀或會繼續跑贏黃金。

由於投資白銀未及黃金普遍，大部份本港的金行都不會提供實物白銀交易，如要投資白銀，其中一種方法就是投資於追蹤白銀價格的ETF，當中美國上市的iShares Silver Trust (SLV)是以實物持有的方式複製白銀價格，是全球成交量最大的白銀ETF。

撰文 : 國際組

商品 經濟 抵買 疫情 通脹 美元 金價 黃金

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