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【美股焦點】福特行政總裁換帥 營運總監Jim Farley接任

即市財經 21:53 2020/08/04

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福特CEO換帥，由營運總監Jim Farley接任。

美國汽車公司福特（美︰F）宣布，行政總裁Jim Hackett將會退休，由營運總監Jim Farley接任。現年65歲的Jim Hackett自2017年起擔任行政總裁一職，他在任內積極推動的110億美元公司重組計畫，惟近期計劃因疫情而遇阻。福特股價升3.14%，報6.89美元。

福特執行主席比爾·福特Bill Ford表示，行政總裁一職的無縫過渡突顯了福特領導團隊的實力，繼任計劃的效用及公司過去三年的進步。福特表示，在Hackett的領導下，福特積極進軍智能汽車的新時代，更加關注客戶的需求。與此同時，福特提高了基礎業務的適應力、重組運營，使產品組合充滿活力並推升了效率。

福特汽車今年首季度虧損20億美元，而第二季度虧損19億美元，好於市場預期。然而，近年福特股價持續疲弱一直為投資者詬病。

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福特（Ford；美：F） 汽車 美股

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