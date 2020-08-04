【盈警】縱橫遊預期首季虧損擴大91%

▲ 以縱橫遊去年同期虧損約320萬元計算，首季虧損額約611萬元。

縱橫遊 （08069） 發盈警，截至6月底止3個月未經審核綜合管理賬目初步審閱，預期收益按年減少約98%至7360萬元，期內未經審核綜合虧損增加約91%。以縱橫遊去年同期虧損約320萬元計算，首季虧損額約611萬元。

縱橫遊解釋，預期虧損增加與新型冠狀病毒疫情自1月爆發起，對集團營運造成重大影響，業務營運因其自身地區及世界各國實施的旅遊限制而受到嚴重干擾。

由於疫情的關係，縱橫遊大部分航空供應商的營運幾近停滯或限制客運航班安排，集團自1月26日首先取消出發至中國的境外旅行團，前往日本的旅行團亦已自3月9日起取消。鑑於集團從提供境外旅行團獲得大部分收益，並集中經營日本團，上述限制，加上休閒旅遊的的氣氛低迷，已對上季收益及財務表現造成不利影響。

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