智能手機大戰正式展開!Google昨(3日)晚就率先搶閘,推出傳聞已久的中階入門手機Pixel 4a,更以349 美元(約2705港元)超低價吸客。而且Google更揚言今年秋季將推出支援 5G 的 Pixel 系列手機:Pixel 4a(5G)及(Pixel 5)。

同時,三星也準備就緒,更為明(5日)香港時間晚上10時舉行的Galaxy Unpacked 2020新品發布會進行預熱動作,釋出第二則官方預告片段,副題為「Welcome to the Next Normal」,並可見預計為新產品的手機、無線耳機、智能手錶的剪影。

