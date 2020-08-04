【美股焦點】Google Cloud料黑色星期五流量創紀錄 主要受疫情帶動

▲ 受疫情影響Google Cloud流量大幅增長。

新冠肺炎疫情下，網購需求急增，Alphabet（美︰GOOGL）旗下Google Cloud表示，預計今年美國「黑色星期五」購物節的網絡流量會急增，達到破紀錄規模。Google Cloud零售暨消費者業務副總裁Carrie Tharp，已為伺服器流量增加做好準備。

Google Cloud為網站提供數據流量服務及維護服務，是許多電商企業的關鍵。由於Google Cloud以佣金形式向網站收取流量費用，因此網購流量激增料將會提高其雲服務收入營收。

Carrie Tharp表示，她的團隊今年已經放棄用原來的綫性成長模型來預測黑色星期五的流量，以及零售商處理網上訂單時會需要多少服務器。她表示，目前公司正為不斷創新高的流量作準備，以確保有足夠的服務器來承受購物節期間增加的流量。

她續表示，自3月美國開始實施封鎖以來，不少網店已經像黑色星期五那樣「被需求淹沒」。零售商Target（美︰TGT）及沃爾瑪（WMT.N）等均表示，由於新冠疫情導致實體商店營業時間減少，網上購物增長料將進一步提振對雲服務的需求。

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