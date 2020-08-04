【電商+外賣+5G估值】亞馬遜獲英國批准　持有16%Deliveroo股權

▲ 英國監管最新批准了亞馬遜對知名外賣公司Deliveroo的收購行動，意味亞馬遜將持有Deliveroo的16%股權

肺炎疫情全球大爆發，改變了大眾不少生活模式，連帶網上「嗌外賣」需求亦增加，美國焦點科技股亞馬遜（AMZN）似乎有意開拓外賣業務。英國監管最新批准了亞馬遜對知名外賣公司Deliveroo的收購行動，意味亞馬遜將持有Deliveroo的16%股權。

英國競爭與市場管理局（CMA）4月時曾給予Deliveroo地位初步審訊（original clearance），指Deliveroo若未能獲得投資，有機會倒閉。而亞馬遜5月時更牽頭為Deliveroo融資5.75億美元，雙方均形容是次動作為「少數股權投資（minority investment）」。英國是次批准，將意味監管當局對Deliveroo的壟斷地位未感憂慮，亦有利亞馬遜進一步拓展新業務。

截至本港時間晚上約8時，亞馬遜股價盤前微跌，報3093美元，跌0.6%。

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