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【晶片國策】中芯國際股價開市彈7%　國務院發布集成電路產業免稅優惠（第二版）

即市財經 09:24 2020/08/05

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國務院宣布對集成電路（晶片）綫寬小於28納米企業，前10年免徵企業所得稅。

內地為加快晶片發展，對國產晶片製造商採取減免稅收優惠政策。國務院周二（4日）公布關於集成電路產業和軟件產業政策，對集成電路（即：晶片）線寬小於28納米的企業，前10年免徵企業所得稅。而內地晶片龍頭中芯國際 （00981） （滬：688981）日前宣布，將合作開展28納米及以上製程的晶片項目，意味該政策將惠及中芯。

中芯國際周三股價彈開市升6.9%，開報32.6元，成交已達2.29億元。另一晶片股華虹半導體 （01347） 就升7.8%。

A股集成電路板塊更為熱鬧，中芯國際A股升5.8%，報85.81元人民幣，北斗星通（深：002151）和國民技術（深：300077）更漲停。

國務院關於印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知：

  • 國家鼓勵的集成電路線寬小於28納米（含），且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免徵企業所得稅。
  • 國家鼓勵的集成電路線寬小於65納米（含），且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第五年免徵企業所得稅，第六年至第十年按照25 %的法定稅率減半徵收企業所得稅。

中芯上周五（7月31日）宣布與北京經濟技術開發區管委會訂立合作框架文件，在北京開發及營運12吋晶圓生產設施項目。

根據中芯披露，該項目將分兩期發展，將聚焦於生產28納米及以上集成電路，目標為首期最終達致每月約10萬片12吋晶圓的產能；第二期將基於客戶及市場需求於適當時展開。

中芯全日收跌2.6%，收報30.5元，成交35億元。

相關文章：中芯國際曾升逾6% 將加大28納米及以上節點產能建設

中芯國際傳因薪酬偏低員工流失率超2成 遠高於台積電5%水平

【中芯國際】中芯夥北京經濟技術開發區建12吋晶圓廠

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