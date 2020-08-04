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【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬

股樓投資 20:05 2020/08/04

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疫情肆虐，影響樓市交投氣氛，各區也屢劈價、蝕讓成交，惟資助房屋卻疫市大賺。新蒲崗景泰苑，是全港首個綠置居，三年前以市價六折發售，自去年底，共錄9宗二手成交，全部大賺離場。

相關文章：居屋價瘋狂　疫市再誕樓王

土地註冊處資料顯示，景泰苑高層2室，實用面積391平方呎，早前以468萬元易手，實用呎價11,969元，創屋苑未補地價呎價新高。資料顯示，原業主於2017年6月，以219.45萬元購入上址，禁售期剛過即沽，現賬面勁賺248.55萬元，升值1.13倍，跑贏整體樓價。

值得留意的是，綠置居為資助房屋，有政府擔保，可申請超高成數按揭，以上述單位為例，買家當年首期僅13.9萬元，最終勁賺248.55萬元。事實上，資助房屋推售時，政府都會提供擔保，買家可借高成數按揭，以居屋為例，綠表買家最多可借九成五，若以投資角度來看，雖然有如「刀仔鋸大樹」，惟往往本少利大，業主多數都能大賺離場。

相關文章：【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調

不過，一切仍要看屋苑配套及交通，以景泰苑為例，屋苑位於市區，而且鄰近港鐵啟德站，自然有價有市。換言之，若有意認購新一期居屋，地區是很重要的因素。

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撰文 : 柳家平

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