【美國疫情】賓夕法尼亞州男子拒戴口罩 與警開槍駁火

▲ 美國賓夕法尼亞州有男子拒戴口罩進入雪茄店，向店員及警員開槍後逃去，最後遭拘捕。

美國的新冠肺炎疫情持續，多個州份強制民眾於公眾場所佩戴口罩。美國賓夕法尼亞州1名男子拒絕戴口罩進入雪茄店，遭到店員勸告卻向對方開槍後逃去。警方展開追捕行動時，該男子更以AK47步槍與警察駁火，最後遭拘捕。

【美國疫情】抗疫官員警告疫情嚴重得罪特朗普 福西挺身護航

【美國疫情】最受美國人信任專家福西也撐復課

美國全國廣播公司（NBC）報道，35歲的疑犯扎博羅夫斯基（Adam Zaborowski）上周五（7月31日）上午，沒有戴口罩進入費城 (Philadelphia)以北約112公里的伯利恆（Bethlehem）一家雪茄商店。

雪茄店職員建議扎博羅夫斯基戴口罩，又指他如不想戴口罩，店方願意為他提供車邊取貨。但扎博羅夫斯基很生氣，從貨架上搶走兩枝雪茄，未有付款就離開商店。

警方表示，扎博羅夫斯基步出店後，先對天開了一槍，其後又對追出店的店員開了兩槍，然後迅速開車逃離現場。當時1名顧客正坐在他開槍的方向。

【美國疫情】特朗普發競選電郵 呼籲支持者戴口罩

【美國疫情】特朗普：白宮官員打擊華府抗疫 十分可悲

警方展開調查後，當地警員上周六（1日）截停開車的扎博羅夫斯基，並試圖拘捕他。扎博羅夫斯基下車後，用AK47步槍射擊警員，1名警員遭到輕傷。但扎博羅夫斯基的腿部及臀部也遭槍傷，遭警員制服及拘捕。

當局表示，扎博羅夫斯基目前面臨22項指控，包括殺人未遂、嚴重襲擊和搶劫。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：何穎兒