【業績】長江生命科技上半年少賺49%不派息　李澤鉅：業務復甦取決疫情

▲ 長江生命科技主席李澤鉅指，業務復甦進度將取決於疫症受控情況。 (梁偉榮攝)

長江生命科技 （00775） 純利按年跌49%至8744萬元，主要受到新型冠狀病毒全球大流行影響；不派中期息。主席李澤鉅指，業務復甦進度將取決於疫症受控情況，當世界各地放寬相關封鎖限制，商業運作逐漸恢復，長科旗下業務亦見改善，如回歸常態步伐穩定，預期公司營運將可有序復元。

保健業務貢獻跌29%

長科的保健業務據點所在的美國、加拿大及澳洲等國家，一度採取嚴格的封鎖措施，包括禁止離家外出，以及關閉辦公地點及零售商店，嚴重影響公司的保健業務運作，技術人員及工人不能出勤，生產近乎停頓，產量大幅下降，導致保健產品業務的財務貢獻跌29%。農業相關業務雖受疫情干擾，但上半年溢利仍增4%。

醫藥研發項目方面，長科的美國子公司Polynoma正研發一種治療黑色素瘤的專有多價疫苗seviprotimut-L。李澤鉅曾稱，不可抹殺分拆黑色素瘤疫苗上市的此可能性，但現時大部分資金用於黑色素瘤疫苗第三階段臨床試驗，試驗進展順利。

除針對黑色素瘤之 seviprotimut-L 研發項目外，長科正展開針對其他癌症之疫苗研究，期望有關項目於未來數年可進展至臨床試驗階段。

截至6月底，長科淨負債比率約53.56%。

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