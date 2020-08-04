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【新冠肺炎】疫情帶動平板需求　iPad次季出貨1425萬部

科技 20:45 2020/08/04

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蘋果iPad以1425萬部，成為Q2平板出貨量冠軍。

新冠肺炎疫情令經濟下滑，但因遙距工作模式帶來的需求，為近幾年銷量不見起色的平板電腦設備帶來正面影響。市場調查機構Canalys公布今年第二季全球平板電腦出貨量，發現全球出貨量大增。其中蘋果iPad更以1425萬部，成為平板出貨量冠軍。

>>>【新iPad】爆料消息估第8代iPad設計不變　主打處理器升級

>>>【智能手機】繼Canalys報告　IDC再揭華為次季出貨量奪冠

Canalys報告分析指，受到疫情衝擊，遙距上班及教學成為新的工作生活型態，消費者對平板需求激增，供應鏈也抓緊時機，滿足市場強勁力道的需求，帶動整體平板市場成長。同時市場零售商和營運商也趁機善用促銷優惠和獎勵政策，刺激消費者的購買意欲，令平板設備出貨量大增。

報告顯示，今年第二季全球平板電腦出貨量達3750萬部，與去年同期相比增長26.1%。而且每個品牌的出貨量與去年同期相比，都有兩位數的成長幅度。蘋果穩奪品牌冠軍寶座，出貨量佔比達 38%，共1425萬部，比去年同期增長19.8%，創下蘋果歷年第二季的出貨紀錄。

報告顯示，今年第二季全球平板電腦出貨量達3750萬部，與去年同期相比增長26.1%。（Canalys報告截圖）

第二名則由三星奪得，出貨量共702萬部，比去年同期成長39.2%。華為、亞馬遜及聯想（Lenovo）則分別佔第三至第五名。華為出貨量達470萬部、年增44.5%；亞馬遜出貨量則有320萬部、年增 37.1%；聯想出貨量達280萬部、年增 52.9%，成為出貨量成長幅度最大的品牌。

>>>內地消費者聲言抵制　iPhone出貨量疫市仍增長32%

責任編輯：曾曉汶

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