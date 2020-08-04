友邦香港：醫保產品銷售已回復正軌 7月下旬經沙盒銷售保單急增

▲ 詹振聲稱疫情加速科技應用

友邦香港及澳門營業總經理詹振聲表示，疫情為各行各業帶來明顯影響，但保險業具有風險管理的性質，雖然保險產品銷售在疫情開始一、兩個月時確實受影響，惟隨後已經反彈，其中近期醫療保險等產品不論在保單數目還是新造保費方面都已回復正軌。

保監局於3月起推出臨時便利措施，供保險公司遙距銷售特定保險產品；其後有數間保險公司獲批經保監局旗下保險科技監管沙盒，試行透過視像會議向客戶銷售，友邦香港是其中之一。

7月下旬經沙盒銷售保單急增

詹振聲指，兩項措施令公司可於疫情期間繼續服務客戶，臨時便利措施自推出以來接獲數萬個申請，業界亦希望延長措施，並已透過保聯向保監局反映。

7月份第三波疫情爆發，詹振聲透露，7月最後兩個星期有三成投保經網上進行，其中7月下旬經沙盒銷售的比例較月初沙盒剛推出時大幅提高，在最後一個星期有三成保單經此渠道處理。他預期，由於疫情仍未消退， 8月客戶會繼續使用此渠道。

今年擬招聘6000名代理

零售、旅遊、航空等多個行業受疫情嚴重衝擊，失業率明顯上升，詹振聲稱公司有從上述行業吸納人材，今年財務策劃顧問招聘目標為6000名，較去年的5000人更多，現時招聘進展良好。友邦香港及澳門目前總共有約1.9萬名代理。他又指，由1月尾至現時，港人因失業而斷供情況不普遍。

疫情開始後不少內地客未能來港繳交保費，不過詹振聲稱，公司延長了繳費寬限期，現時措施仍然生效，加上客戶可以利用電子渠道繳費，故即使跨境人流仍未恢復，亦未見到客人因為入境限制措施而斷供。

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