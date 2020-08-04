【疫市營商】南韓兩大娛樂公司SM與JYP　攜手創立線上演唱會品牌

▲ (「SM娛樂」與「JYP娛樂」官網截圖）

新冠肺炎疫情肆虐全球，演唱會等大型活動亦需停止，因此不少主辦單位和經理人公司需另尋方法，予旗下藝人與粉絲進行互動。韓國兩大娛樂公司「SM娛樂」與「JYP娛樂」最新宣布，將攜手創立全球首間線上演唱會公司。

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结合AR技術與影像效果

據韓聯社報道，雙方將攜手攜手創立線上直播演唱會公司，取名為Beyond LIVE Corporation（BLC），兩者會共同負責線上直播演唱會的策劃運營。而因應疫情所產生的新型態，除了藝人的表演舞台外，線上演唱會更會结合AR技術、與影像效果等。兩集團表示，計劃加強在全球共同項目開發上的合作，將Beyond LIVE打造成為世界級線上演唱會品牌。

據了解，較早前已經有多個SM旗下的藝人透過「Beyond Live」舉辦收費線上演唱會，包括Super M、東方神起、Super Junior等。在本月9日，JYP所屬藝人TWICE也將在該平台演出。

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責任編輯：蘇穎琪