【美國疫情】抗疫官員警告疫情嚴重得罪特朗普 福西挺身護航

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻。白宮負責協調疫情的官員伯克斯(Deborah Birx)表示,美國的疫情已踏入新階段,較美國首次爆發新冠肺炎疫情時更嚴重,隨即遭受總統特朗普批評。美國傳染病專家福西(Anthony Fauci)挺身為伯克斯護航。

美國總統特朗普首次批評白宮負責協調疫情的官員伯克斯,他在Twitter表示,伯克斯(Deborah Birx)中了眾議院院長佩洛西(Nancy Pelosi)的圈套,才發表打擊政府的言論。

同樣曾受總統特朗普批評的抗疫專家福西為伯克斯的言論解話,認為伯克斯口中新階段,是指國內出現難以控制、圍堵的社區擴散。

他指出,有些傳播途徑是已知、可控的,如療養院,肉類包裝設施或監獄等;但有些傳播病毒的人沒有任何病徵,難以識別、隔離和追踪。

他提到:

「我們知道這肯定會發生。」(We know that definitely occurs.)