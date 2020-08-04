【美國疫情】抗疫官員警告疫情嚴重得罪特朗普 福西挺身護航

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間19:00）
美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻。白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）表示，美國的疫情已踏入新階段，較美國首次爆發新冠肺炎疫情時更嚴重，隨即遭受總統特朗普批評。美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）挺身為伯克斯護航。
美國總統特朗普首次批評白宮負責協調疫情的官員伯克斯，他在Twitter表示，伯克斯（Deborah Birx）中了眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）的圈套，才發表打擊政府的言論。
同樣曾受總統特朗普批評的抗疫專家福西為伯克斯的言論解話，認為伯克斯口中新階段，是指國內出現難以控制、圍堵的社區擴散。
他指出，有些傳播途徑是已知、可控的，如療養院，肉類包裝設施或監獄等；但有些傳播病毒的人沒有任何病徵，難以識別、隔離和追踪。
他提到：
「我們知道這肯定會發生。」（We know that definitely occurs.）
目前美國累計確診病例逾470萬宗，超過15.5萬人死亡。
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記者：葉芷樺