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【美國疫情】抗疫官員警告疫情嚴重得罪特朗普 福西挺身護航

環球社會熱點 18:58 2020/08/04

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美國總統特朗普首次批評白宮負責協調疫情的官員伯克斯關於美國疫情越趨嚴重的言論，同樣曾受總統特朗普批評的抗疫專家福西為伯克斯護航。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻。白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）表示，美國的疫情已踏入新階段，較美國首次爆發新冠肺炎疫情時更嚴重，隨即遭受總統特朗普批評。美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）挺身為伯克斯護航。

美國總統特朗普首次批評白宮負責協調疫情的官員伯克斯，他在Twitter表示，伯克斯（Deborah Birx）中了眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）的圈套，才發表打擊政府的言論。

【美國疫情】特朗普發競選電郵 呼籲支持者戴口罩

【美國疫情】特朗普：白宮官員打擊華府抗疫 十分可悲

同樣曾受總統特朗普批評的抗疫專家福西為伯克斯的言論解話，認為伯克斯口中新階段，是指國內出現難以控制、圍堵的社區擴散。

他指出，有些傳播途徑是已知、可控的，如療養院，肉類包裝設施或監獄等；但有些傳播病毒的人沒有任何病徵，難以識別、隔離和追踪。

【美國疫情】憂校內集體感染 教師拒復課威脅罷工

【美國疫情】白宮官員指疫情踏入新階段 鄉村也難倖免

他提到：

「我們知道這肯定會發生。」（We know that definitely occurs.）

目前美國累計確診病例逾470萬宗，超過15.5萬人死亡。

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記者：葉芷樺

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