【越南疫情】首都河內病毒試劑短缺 妨礙阻止疫情重燃

在相隔3個月後，越南近期再度出現新冠肺炎疫情，周二新增10宗確診病例和2宗死亡病例，累計增至652宗確診和8人死亡。更麻煩是，首都河內缺乏新冠病毒的檢測試劑，恐妨礙當地及旱展開防範新冠肺炎的工作。

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在新冠肺炎第一波疫情，越南全靠針對性的檢測和嚴格的隔離措施，成功阻止疫情爆發，做到超過3個月本土零確診的驕人成績。

不過，自從7月25日起，越南便新增超過200宗新冠肺炎病例，主要出現於峴港（Da Nang），並擴散至最少8個其他城市，包括河內和胡志明市，迫使多地實施限聚令和強制關閉娛樂場所。但政府稱，現時未有計劃在全國範圍實施封城令。

根據衛生部數據，自從7月8日以來，便有超過8.8萬人由峴港回到河內，但只有約7萬人接受了新冠病毒檢測，僅2人被驗出確診。

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越南國營傳媒指，當中未檢測的人數，主要是因為檢測試劑不敷應用。而衛生部已經勒令河內醫院和其他醫療機構提升檢測能力。

越南試劑製造商Viet A表示，並不擔心試劑存貨不足，重申有多達200萬份試劑，足以支持更廣泛的檢測計劃。

責任編輯：方賢

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