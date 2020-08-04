【樓市現象】疫市下星河明居錄破頂成交 呎價1.95萬元 呢個「樓皇」單位有幾罕有﹖

過去數周疫情持續嚴峻，加上政府進一步收緊限聚令，買家或暫緩入市決定，業主為求甩貨，也願意加大議價空間。最近市場上的減價成交愈來愈多，更出現低於市價，甚至蝕讓成交個案。日前鑽石山星河明居錄得一宗「樓皇」之買賣個案，獲同屋苑換樓客斥資1,160萬元新高價承接，呎價創歷史新高。

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美聯物業首席高級營業經理馬穎鴻表示，上述由該行促成的成交，單位為星河明居D座極高層01室，實用面積593平方呎，屬3房1套間隔，間隔實用，望開揚遠景，由於屬罕有優質供應，吸引一直居於同屋苑的港人換樓客承接，單位以1,160萬元成交，折合實用面積呎價19,562元，創分層成交價及呎價歷史新高。

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逆市下居然出現創新高成交，到底這個「樓皇」單位有幾吸引﹖馬穎鴻指，該單位之所以稱為「樓皇」，是由於單位位於極高層位置，上述單位於連天台特色單位的下一層，單位向西南，景觀非常開揚，可遠望少量啟德海景。以上單位為市場罕有，一般來說，一有此類單位的放盤，就會獲買家極速吸納，對上一次有同類型單位放盤，已是2至、3年前了，難怪買家願意以創新高價承接單位。

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馬穎鴻又透露，單位原業主於1999年4月以約446萬元購入單位作長綫收租用途，持有單位達21年，其後原業主離世，遺產承繼人將單位出售，是次轉手帳面大幅獲利714萬元，升值約1.6倍。



事實上，位於鑽石山港鐵站上蓋的星河明居，最大賣點是住戶可經商場直接前往港鐵站，不須「日曬雨淋」。鑽石山站觀塘綫及沙中綫的轉綫站，現時沙中綫「大圍至紅磡段」已局部通車，由大圍前往鑽石山只需9分鐘；至於沙中綫過海段預計於2022年首季通車，屆時鑽石山將成為東九龍的鐵路樞紐，可從該站居民經紅磡站快速過海。

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星河明居共建有5座住宅大廈，合共1,684伙，樓齡約22年，屋苑會所配套設施齊全。屋苑基座為大型購物商場，也設有交通總匯處，設有前往各區的巴士及小巴，交通購物也十分，單位清一色供應3房間隔，戶戶設計為鑽石廳，實用面積分別為517及593平方呎，分別為3房1廁及3房連套房間隔，另設有實用面積逾千呎的相連及複式單位。

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馬穎鴻指，業主主要以港人為主，不少於早年已購入單位，實力較強，現時屋苑只有約20個放盤，放盤量甚少，其中實用面積517平方呎單位叫價由920萬元至940萬元起，至於593平方呎單位叫價由1,100萬元起。由於業主普遍實力較強，不急於放售單位，疫情下業主的議價空間不算太多。

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