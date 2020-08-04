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【出售TikTok】字節跳動張一鳴再發信員工：全面封禁才是對方真正目的

環球政經 22:28 2020/08/04

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抖音母公司字節跳動的創始人張一鳴今日再度向員工發信，回應公司出售TikTok美國業務一事。

張一鳴指出，CFIUS（美國海外投資委員會）強制TikTok出售美國業務的原因並不是Musical.ly（TikTok網址）併購案，全面封禁才是真正的目的。

信中提到，因為傳公司將出售 TikTok 美國業務的新聞，很多人在微博裏罵公司和自己。對於公眾的意見，要能接受一段時間的誤解，希望大家也不要在意短期的損譽，耐心做好正確的事。

張一鳴認為，多數人把這次事件問題的焦點搞錯了，問題焦點根本不是CFIUS以Musical.ly併購危害國家安全為由，強制TikTok美國業務出售給美國公司，這雖然不合理，但仍然是在法律的程序上，作為企業必須遵守法律別無選擇。但這不是對方的目的，甚至是對方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多。

信中又指，過去兩年以來尤其是最近，很多國家反華情緒上升明顯，而在美國等部分國家，有一些政客全面攻擊內地和內地企業至少在短期內形成一定的氛圍，乃至有更全面視角和中肯看法的人也不能公開說公允的話。所以公司也要特別理解非大陸員工的處境，也要預計未來有更多的困難。

信件主要目的為安撫員工，除了回溯近況，鼓舞士氣之外，張一鳴強調字節跳動員工在工作中要有「火星視角」，文化衝突是大多數內地公司不會遇到的問題，但對字節跳動來說不可避免，這也是為什麼他把「多元兼容」加到企業價值觀的原因。

美國總統特朗普在昨日（3日）表示，除非微軟或其他公司能夠購買TikTok並達成交易，否則TikTok將在9月15日被強制關閉美國業務；同時作為交易的一部分，購買公司應向聯邦政府支付大量資金。

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撰文 : 張以正

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