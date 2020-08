▲ 【美國疫情】最受美國人信任專家福西也撐復課

新型冠狀病毒疫情肆虐美國,多州仍決定讓學校復課。惟決定獲深受美國人民信任的權威專家福西(Anthony Fauci)支持,指無法上學損害學生心理,同學可在學校吃到更有營養的食物,但強調須做好防疫,並要視乎各地疫情再作決定。

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西指,最主要考慮應永遠是師生安全,但復課與否要視乎各地疫情。他稱部分地區的疫情狀況非常好(viral activity is so low),以至幾乎不用有額外行動,可直接讓學生回校(you don't have to do anything different, you can just send the children back to school)。

福西指,他支持復課基於多個原因:其一,停課會進一步波及學童的父母,影響他們上班;其二,不能上學會對兒童的心理造成不利影響;其三,學生在學校可吃到更有營養的食物。

福西亦支持大學復課,並提出防疫方案,他建議校方在學生返校後,即時安排病毒測試及隔離14日,小心處理任何返校人士。他稱若操作得當,復課不會是危機(would not be a risk)。

美國部分州分已經復課,觀乎相關經驗,學生在校染疫似乎很難避免,如印第安納州一間中學,就有學生在復課首天,被驗出對新冠病毒呈陽性反應,馬上要受隔離,當局旋即要大費周章,追蹤相關接觸者。

密西西比州亦有中學生在復課第一周即告中招,曾接觸確診者的學生,再次無法回校上課,要留家隔離14日。

