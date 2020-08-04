【香港經濟】華僑永亨：年內失業率或穿7% 料政府加推保就業措施

▲ 華僑永亨經濟師李若凡表示，預計香港年內失業率有機會升穿7%。

香港第二季預估GDP按年跌9%，跌幅較市場預期大。華僑永亨經濟師李若凡表示，香港今年全年GDP或收縮6%至7%，年內失業率亦有機會升穿7%，但目前評估升抵沙士時期8.5%的歷史高位機會不大。

中美局勢緊張，李若凡預期，在美國11月總統大選前，中美關係都不會好轉，即使美國民主黨參選人拜登勝出，但有調查顯示，華府對中國強硬的態度似乎已經是跨黨派共識，故未來中美關係會持續引起市場波動。

中美關係緊張亦限制香港經濟發展，而且香港再爆發第三波新冠肺炎疫情，李若凡指，本港失業率有機會升穿7%，但由於佔近半總就業人口的金融及公共服務行業所受的衝擊相對較小，因此估計再試歷史高位8.5%的機會不大。

她又預期，隨著失業率或進一步攀升，在政府財政盈餘仍有約8000億元，有空間推出更多如保就業等紓困措施。

港滙近月持續偏強，金管局收市後再承接1.5億美元沽盤。李若凡稱，在大型新股集資活動支持下，港滙未來仍會持續觸發7.75強方兌換保證，銀行體系結餘有望突破2000億元水平，短期料1個月及3個月港元拆息會回落至0.2厘及0.4厘。長遠而言，港息最終會貼近美息，屆時港滙會反覆在7.75至7.8區間波動。

對於美國潛在制裁，李若凡相信需時較長才會反映到對香港的實質影響，美國在制裁名單出爐後仍然需時考慮所施加的制裁方式；而且除非中美關係不斷惡化，否則美國採極端制裁的機會較微，同時亦要顧及美國自身利益，因此不會攻擊聯滙制度。她又認為，香港仍然是連接中國及海外的重要市場，地位難被取代。

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