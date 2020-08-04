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字節跳動張一鳴：爭取最好的結果　不放棄探索任何可能性

環球政經 21:16 2020/08/04

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字節跳動創辦人張一鳴：「爭取最好的結果，不放棄探索任何可能性。」

公司成為了中美角力的磨心，外間以為張一鳴就此輕易服輸，不過他日前卻發給員工一封公開信，字裏行間顯然並未有放放棄對TikTok的堅持。

相關文章：「抖音」母公司字節跳動創辦人張一鳴的全球化野心

「爭取最好的結果，不放棄探索任何可能性。」是他在信裏回應TikTok美國業務面臨被美國外資投資委員會（CFIUS）強制要求出售的問題。

根據外電報道，美國總統特朗普（Donald Trump）提出給予字節跳動45天與微軟洽談TikTok出售事宜。而就在此前，有消息稱，字節跳動曾試圖在TikTok的美國業務中持有少數股權，惟遭白宮拒絕。在特朗普威脅禁止TikTok在美運營後，字節跳動已接受白宮的條件，同意完全剝離在美國的業務。

事情每天都在發酵，張一鳴看來較處於被動。

昨日（3日）他就對全公司員工發了一封題為《TikTok進展同步以及我的一些想法》的信，談論TikTok當前的處境和公司以及他個人的態度。

信中他表示，「近一年來，我們一直在積極配合CFIUS對我們2017年底收購musical.ly的項目進行的調查。盡管我們一再強調自己是一家私營企業，並且願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。」

相關文章：為TikTok帶來重大改變 源於一單收購？

與此同時，張一鳴表示仍在為TikTok在美國的業務尋求更好的解決方案，並對全球化發展堅定不移。在信的最後部份他寫道：「字節跳動要做一個值得信任的全球公司，始終沒有變化，在一個巨變的時代，更值得為之努力。這本身也是一段有挑戰有意義的旅程。」

字節跳動創辦人張一鳴給員工的信全文：

過去的幾個月中，公司遇到了很多挑戰。大家這幾天應該也看到不少關於公司的傳言和猜測。在當前的情況下，TikTok美國業務面臨被CFIUS強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok產品在美國被封禁。

當前的地緣政治和輿論環境愈來愈復雜，我們在一些市場面對的外部壓力較大，過去幾周參與應對的團隊一直晝夜輪轉，加班工作，爭取最好的結果。雖然很多細節還不能在大範圍內說，但我還是想盡可能的跟大家做一些同步，也說一下我的想法。

近一年來，我們一直在積極配合CFIUS對我們2017年底收購musical.ly的項目進行的調查。盡管我們一再強調自己是一家私營企業，並且我們願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。我們不認同這個決定，因為一直以來我們都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度。考慮到當前的大環境，我們也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令，同時不放棄探索任何可能性。我們嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。

在尋找解決方案的時候，我們考慮了三個方面：

1、用戶。TikTok不僅是字節跳動的產品，正如Vanessa昨天視頻裏說的，它更應該是全球用戶的社區，所以我們不會把它當作一個沒有生命的資產。在這個過程中，我們會竭盡努力來保護TikTok的獨特存在，並且希望TikTok的用戶體驗能夠不受影響。

2、團隊。TikTok吸引了很多人加入，凝聚了很多同事的努力，對大家來說它是工作也是事業。尤其是對於在處理危機的當地同事來說，他們的壓力更大。我時常想如果他們是在一個本土企業工作，這樣煩惱應該會少很多。但換個角度想，共同應對挑戰也讓不同地區的同事更加互相理解了。我們會把團隊的利益和發展作為重要考慮。

3、公司。我們希望為inspire creativity & enrich life 的願景繼續努力，像產品演化一樣不斷改進，成為一家優秀的全球化企業。

我們還沒有完全決定最後的解決方案，外界對TikTok的關注和傳言，可能還會持續一段時間。我希望大家能在喧囂和挑戰中，依舊保持好的士氣，看長期有定力，信任公司能在復雜局面下做出好的判斷，給員工足夠的支持。而我們通過不斷的創新和堅定的執行，為用戶提供最好的服務，自身保持高速成長，是應對危機最堅實的後盾。

TikTok已經成為了全球文化的一部分，它是用戶的窗戶，畫布和橋梁。有數億用戶聚在我們打造的平台上，進行創作，彼此連接，給用戶帶來許多的歡樂和信息。也有那麼多人在我們平台上創作、經營、實現他們的價值。想想這些，我對TikTok的未來充滿信心。我也相信我們能贏得更多的信任。

和以往一樣，在遇到困難的時候，我們的團隊尤其團結，大家也很樂觀和有韌性。感謝大家的投入和付出，能和這樣優秀的團隊一起做有挑戰的事情，也是我自己重要的動力。最後想再說一下，字節跳動要做一個值得信任的全球公司，始終沒有變化，在一個巨變的時代，也更值得為之努力。這本身也是一段有挑戰有意義的旅程。

一鳴

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撰文 : 張以正

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