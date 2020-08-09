【山地悠遊人生@iM網欄】神仙一樣的生活 充實又忙碌的墨西哥漁民

每次去海邊，都會想起一個故事：有個商人去墨西哥渡假，在一條小漁村，他看著一個漁夫撐著小船靠岸，船上有幾條大魚。商人見漁夫能抓到魚，不禁恭維一番，還問抓這些魚要多少時間？漁夫說，才一會兒功夫。

商人再問，你為甚麼不再工作一會兒，多捕些魚呢？漁夫不在意地說， 這些魚足夠他一家人生活所需了。商人又問，那麼一天剩下那麼多時間，你做甚麼？漁夫說，他每天睡到自然醒，出海抓幾條魚，回來後跟孩子玩，然後睡午覺。黃昏跟朋友彈吉他， 唱歌喝酒 。商人是哈佛大學企業管理碩士, 他建議漁夫：每天花多一些時間去捕魚，漁獲多了便有錢去買一艘大船。漁船大了， 可以抓更多的魚，之後買更多漁船，最後漁夫可以擁有漁船隊。然後可以開一家罐頭工廠，把捕的漁獲直接加工處理和銷售，並不斷擴充， 甚至上市。

漁夫問， 這要花多長時間？商人說， 大概20年。漁夫再問，然後呢？商人笑著說，然後你就成大富翁了， 再不愁吃穿了。漁夫又問，然後呢？商人滿意地說，那個時候你就可以退休，搬到海邊的小漁村去住。每天睡到自然醒，跟孩子玩，再睡個午覺。黃昏跟朋友玩玩吉他， 唱唱歌， 喝點小酒。漁夫疑惑地說，這不正是我現在過的生活嗎？商人沈默了。

在墨西哥的海岸線，無數漁民過著這神仙一樣的生活， 他們臉上總是掛著敦厚的笑容，日子過得既充實又忙碌。在其中一個偏遠的漁村Mazunte， 我住過一家最有創意， 迷人的旅館， 也是我在墨西哥住過最便宜的青旅， Posada Del Arquitecto建築師客棧， 整個旅館建在沙灘上面的岩石上， 最便宜4美元一個床位，露天的吊床6美元，就在戶外搭建茅屋頂， 沒有牆， 全是半露天，然後從屋頂吊着鞦韆床，有蚊帳，露天淋浴和衛生間。吊床就在懸崖壁的邊緣，俯瞰太平洋，景觀令人嘆為觀止。伴隨着海浪聲入睡， 戶外鞦韆床是一種神奇的體驗！

這個地方沒有5星級服務，服務員不專業， 亦從不主動幫忙。房間裡沒有空調， 淋浴沒有熱水， 昆蟲過多。因為在偏遠的城鎮， 網絡既慢又不穩定 。 遇上雨季，更會連續幾天暴雨 。該小村只適合那些想親近自然，追求朴實，不介意一點鄉村氣息的人。非常適合放鬆身心， 來個沙灘漫步， 或甚麼都不做，睡到自然醒，在陽光下醒來， 做早晨瑜伽。早餐在海景露台上享用。在沙灘的吊床上聽海， 睡午覺。還可以出海看海龜、海豚和浮潛。附近有幾家商店和餐館， 大多數地方都很早關閉。除了週末和聖誕假期， 平日沒有夜生活， 非常悠閒而寧靜。餐廳、酒吧就蓋在沙灘上。隨便選沙灘上一家餐廳坐下，點杯咖啡或 Mojito ，看漁民織網，出海打魚，除了吞拿魚，還看見一種 mahi-mahi / Dorado 鯕鰍。 傍晚的小漁村，充斥燒魚和烤牛排的香味，小販在路邊現烤， 淋上用橄欖油加迷迭香，鹽，香草，檸檬做的醬料， 特美味。

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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