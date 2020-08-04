【網購注意】Buyandship推國際網購免費退貨　貨件遺失最高賠40萬元

▲ Buyandship推出Buyandship Plus，是全港首創的國際網購免費退貨服務，即使集運都可以退貨。（Buyandship網站圖片）

網購在疫情爆發後加速發展，轉運平台Buyandship宣佈，推出Buyandship Plus，是全港首創的國際網購免費退貨服務，即使集運都可以退貨，每件貨件最高賠償額約40萬港元。

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海外網購時，只要賣方提供免費退貨服務，加上申報貨價為100美元（約780港元）或以上，只需於申報時，以申報貨價的3%加購 Buyandship Plus，便可享免費退貨服務。若貨件不幸遺失，查證確定後，會根據購物憑證上的金額作出賠償，每件貨件最高賠償額5.2萬美元（約405,600港元）。若貨件不幸破損，最高賠償30%運費，上限100美元（約780港元）。

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為慶祝Buyandship Plus面世，首100名加購Buyandship Plus的用戶，可獲相等於10元的 Buyandship積分，有關積分將於9月內發放。假設貨件價值100美元（約780港元）， 加購Buyandship Plus的費用為23港元，獲10港元回贈後，僅13港元便能買到約780港元的保障。

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責任編輯：朱悅瀅