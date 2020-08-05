【電子競技】Twitch將為傳統黑人大學 建立電子競技聯盟
環球政經 13:00 2020/08/05
遊戲直播巨頭Twitch與非牟利組織Cxmmunity合作，增加少數族裔在電子競技和遊戲行業的參與，為傳統黑人大學（HBCU）舉辦電子競技聯盟開創先河。
Twitch和Cxmmunity已經先後與歐克伍德大學（Oakwood Universit），北卡羅來納中央大學（North Carolina Central University），漢普頓大學（Hampton University）等合作。Cxmmunity指，該聯盟旨在為HBCU的學生提供競爭機會，讓他們有組織地參加電子競技聯盟。
國際遊戲開發商協會（International Game Developers Association）發現，有83％的黑人青少年在玩電子遊戲，但非洲裔美國人僅佔電子遊戲創作者的一小部分。該聯盟將為HBCU的學生提供機會，與電子遊戲開發商建立聯繫，使更多不同族裔的人才能接觸電子遊戲及競技領域。
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ
#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 梁翠麗