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【智能手機】中階手機大戰！iPhone SE、Pixel 4a點揀好？

科技 18:22 2020/08/04

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到底兩款中階手機邊款效能好？攝影鏡頭又邊款較強勁？就讓我們一文看清兩款機型的優劣處！

Google昨（3日）晚推出中階入門手機Pixel 4a，更以349 美元（約2705港元）超低價吸客，明搶同樣以「蘋果最平手機」著稱的iPhone SE市場。到底兩款中階手機邊款效能好？攝影鏡頭又邊款較強勁？就讓我們一文看清兩款機型的優劣處！

>>>【Google中階機】Pixel 4a最平2705元入手　5G 版秋季登場

>>>【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）

以手機效能方面， iPhone SE最強勁的地方是它以中階價錢搭載旗艦級A13處理器，即iPhone 11 Pro的處理器；而Pixel 4a卻僅使用中高階的S730處理器，雖然程式都能流暢使用，但在使用遊戲程式時，卻會與A13處理器有明顯落差。

手機機身大小方面，兩款十分相近。不過iPhone SE屏幕僅有4.7吋Retina HD屏幕；Pixel 4a則採用5.81吋OLED屏幕，解析度比iPhone SE高，而且重量較輕，相信能吸引不少女性用家支持。

而續航力， Pixel 4a電池容量高達3140mAh，相對iPhone SE的1821mAh高出逾一半，雖然未有經過嚴格的實測，但相信Pixel 4a的電池續航力將遠超iPhone SE。

相機相信也是不少用家關注的一點。兩款手機均採用單鏡頭，以及設有 HDR、人像模式等功能。而Pixel 4a最強勁的則是存有旗艦級的夜拍功能，也是iPhone SE缺少的一部分。但若談到錄影方面，iPhone SE支援4K 60fps；Pixel 4a卻只有4K 30fps錄影。

總括而言，兩款手機均有它的特色和過人之處。若較講求手機效能的用家，可選擇iPhone SE；但若講求輕巧、又想要電池續航力較強的用家，則可以選擇Pixel 4a。不過值得一提的是，Pixel 4a將不會於本港市場官方開賣，購買就需到美國網站如Amazon US，或以其他方式購買。

  iPhone SE Pixel 4a
處理器 Apple A13 Bionic 高通Snapdragon 730 處理器
屏幕 4.7吋Retina HD 5.81吋OLED
解析度 1334x750/326 ppi 1080x2340/443 ppi
RAM 3GB 6GB
儲存空間 64/128/256 GB 128GB
電池 1821 mAh 3140 mAh
重量 148g 143g
相機功能
  • 1200萬像素主鏡頭
  • 5倍數位變焦
  • 人像模式
  • HDR
  • 4K 60fps錄影功能
  • 1220萬像素主鏡頭
  • 夜拍模式
  • 人像模式
  • HDR+
  • 4K 30fps錄影功能
價錢 3399港元起 349美元（約2705港元）

>>>【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手

責任編輯：曾曉汶

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