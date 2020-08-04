【智能手機】中階手機大戰！iPhone SE、Pixel 4a點揀好？

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Google昨（3日）晚推出中階入門手機Pixel 4a，更以349 美元（約2705港元）超低價吸客，明搶同樣以「蘋果最平手機」著稱的iPhone SE市場。到底兩款中階手機邊款效能好？攝影鏡頭又邊款較強勁？就讓我們一文看清兩款機型的優劣處！
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以手機效能方面， iPhone SE最強勁的地方是它以中階價錢搭載旗艦級A13處理器，即iPhone 11 Pro的處理器；而Pixel 4a卻僅使用中高階的S730處理器，雖然程式都能流暢使用，但在使用遊戲程式時，卻會與A13處理器有明顯落差。
手機機身大小方面，兩款十分相近。不過iPhone SE屏幕僅有4.7吋Retina HD屏幕；Pixel 4a則採用5.81吋OLED屏幕，解析度比iPhone SE高，而且重量較輕，相信能吸引不少女性用家支持。
而續航力， Pixel 4a電池容量高達3140mAh，相對iPhone SE的1821mAh高出逾一半，雖然未有經過嚴格的實測，但相信Pixel 4a的電池續航力將遠超iPhone SE。
相機相信也是不少用家關注的一點。兩款手機均採用單鏡頭，以及設有 HDR、人像模式等功能。而Pixel 4a最強勁的則是存有旗艦級的夜拍功能，也是iPhone SE缺少的一部分。但若談到錄影方面，iPhone SE支援4K 60fps；Pixel 4a卻只有4K 30fps錄影。
總括而言，兩款手機均有它的特色和過人之處。若較講求手機效能的用家，可選擇iPhone SE；但若講求輕巧、又想要電池續航力較強的用家，則可以選擇Pixel 4a。不過值得一提的是，Pixel 4a將不會於本港市場官方開賣，購買就需到美國網站如Amazon US，或以其他方式購買。
|iPhone SE
|Pixel 4a
|處理器
|Apple A13 Bionic
|高通Snapdragon 730 處理器
|屏幕
|4.7吋Retina HD
|5.81吋OLED
|解析度
|1334x750/326 ppi
|1080x2340/443 ppi
|RAM
|3GB
|6GB
|儲存空間
|64/128/256 GB
|128GB
|電池
|1821 mAh
|3140 mAh
|重量
|148g
|143g
|相機功能
|
|
|價錢
|3399港元起
|349美元（約2705港元）
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責任編輯：曾曉汶