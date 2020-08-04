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恒指彈488點 ATMX齊升 美團破頂

即市財經 18:25 2020/08/04

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財經焦點速覽

港股全日升488點或2%，收報24946點。ATM勢如破竹，美團 （03690） 破頂，曾高見221.6元，全日勁升8.7%，收市報218元；騰訊 （00700） 升2%，收報550元；阿里 （09988） 亦升逾3.3%。滙豐 （00005） 破底後倒升，收市升不足1%。有傳阿里旗下螞蟻集A+H上市集資逾2300億元，成為史上最大IPO，最快9月招股。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】美團升逾8%創新高　恒指大彈近500點夜期仍受制25000點關（不斷更新）

【螞蟻IPO】螞蟻集團A＋H上市傳籌逾2300億元　或超越沙特阿美成史上最大IPO

【滙豐業績】滙豐再穿海嘯價低見32.1　瑞信：調升撥備預測利淡、高盛續籲買（第三版）

【資金流向】美團炒染藍升近1成 北水吸15億

【TikTok拆骨】特朗普：9月15日TikTok售股死綫　華府應從交易「抽佣」

【精選投資分析】

死亡交叉將現 恒指8月下試二萬三（第四版）

【名家心水股】曾淵滄：將來係有機會入恒指，藥明生物我都幾睇好！

【收息股】港燈盈利兼派息穩定 8元以下可收集

【高息陷阱】12厘高息房託 小心有伏？（第二版）

【滙豐股價】超低息重創盈利 匯豐派息難復舊觀（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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