恒指彈488點 ATMX齊升 美團破頂

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【強積金】業界盼推港版納指新MPF基金 享科技股升浪增回報
港股全日升488點或2%，收報24946點。ATM勢如破竹，美團 （03690） 破頂，曾高見221.6元，全日勁升8.7%，收市報218元；騰訊 （00700） 升2%，收報550元；阿里 （09988） 亦升逾3.3%。滙豐 （00005） 破底後倒升，收市升不足1%。有傳阿里旗下螞蟻集A+H上市集資逾2300億元，成為史上最大IPO，最快9月招股。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】美團升逾8%創新高 恒指大彈近500點夜期仍受制25000點關（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團A＋H上市傳籌逾2300億元 或超越沙特阿美成史上最大IPO
【滙豐業績】滙豐再穿海嘯價低見32.1 瑞信：調升撥備預測利淡、高盛續籲買（第三版）
【TikTok拆骨】特朗普：9月15日TikTok售股死綫 華府應從交易「抽佣」
【精選投資分析】
【名家心水股】曾淵滄：將來係有機會入恒指，藥明生物我都幾睇好！
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