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【宏觀術數@iM網欄】新天運下的朝陽行業 九運的職業及進修錦囊

名人薈萃 09:32 2020/08/09

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每年7、8月份，均是畢業同學們求職或進修選科的時間，疫情影響下經濟縱然半停擺，前程規劃仍是重要課題。在微觀術數中，會以個人五行喜忌或紫微斗數星情去作職業性向建議，並且信而有徵的。從宏觀層面上，則更重視未來天運興旺的行業，大方向利好，個人也更易一展抱負。實際上絕大部份行業都是各種五行或星情人士都有的，分別在於可能崗位不同，或發展順逐與否。既然開始踏入新天運，今期試以玄空九運為經，星運為緯，配合其他術數找出未來的朝陽行業。由於內容較多，為了能作較深度分析，須作分次完成，並會分別為文、理科目作一些介紹。

六至九運易卦類象

 

九運屬火、為太陽、利能源行業

 

上圖列舉了近幾個元運的特性作參考，我們將集中討論九運的性質。九運屬火，其類象為太陽及能量發射，預期能源科技將有突破性發展。除了太陽能會更為普及外，地熱發電也應運而當旺。核能發電方面，現時主流的核裂變技術會產生難以解決的核廢料問題，而離卦的象為太陽，近似太陽發光發熱的核聚變技術將有重大突破，上月7月28日國際熱核聚變實驗堆（ITER）便正式開始安裝啟動，標誌着這個人類歷史上最大的核聚變項目進入到了新的階段。

 

此外，離卦的卦象為上下相連，中間斷開屬外實內虛，古稱為「離中虛」，卦象類近DNA結構，依照現時發展趨勢，基因工程從治療、疫苗、食品改良或相關行業均屬順應天運而興盛。或許以上項目對港人貌似只合適於投資市場，但其實周邊行業的發展空間亦是很大的，就如能源方面，太陽能產品相信便會是香港創科人材可以大展拳腳的範疇。

 

 

離卦:

離卦圖

 

DNA 雙螺旋：

DNA

 

醫療方面，離卦主管眼目、心臟血管等等，亦帶革新進步。未來眼科或心臟治療技術應會更進步和普及。隨著近代人口老齡化，相關醫療需求相信也將更為殷切。

 

離卦主文明、網上紅人大行其道

 

從眼目及明麗的類象推衍，離卦亦同時象徵光學、色彩，影像科技產品也將繼續更大行其道。回顧過往七運主音樂，旺個人音樂產品如walkman、discman，到八運類象上加上手部，handheld產品如MP4、手機、平板電腦、手提遊戲機大行其道，至今踏入更利影像的九運，直播媒體、Youtuber、Patreon等網紅及KOL已早著先機，成功者收入不菲，其性質和九運利文明及發光發熱相符合。從近日美國政府封禁TikTok短視頻，足見此型式事業受歡迎及影響力實在不容忽視。再加上今年開始的河圖金運，對未來12年影像相關的科技產品特別有利，例如3D 投影技術、AR擴張實景、VR虛擬實景，以至攝影器材等等都應成高增值行業。

 

既然離卦利文明，而今年星運將進入風元素周期，主傳遞、創造、知性及溝通社交，文化藝術創作將比過去更受重視，能建立個人名氣者的回報也將更佳。本身帶藝術表演才華的朋友，不妨多作嘗試，由於發表渠道更自由及多元化，已不一定要待「伯樂」嘗識，亦可一嗚驚人。星運影響下將會特別有利於帶獨特個人風格或見地，將更容易「發圍」。順帶一提，九運很利於藝術品投資，由於火帶有炎上的性質，容易出現一擲千金的天價炒賣，上一次風元素周期約在800年前，正值文藝復興時代開始，創意藝術變得有價。
 

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙、編輯：邊婕

欄名 : 宏觀術數

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