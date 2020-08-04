【騰訊股價】居家令料帶動騰訊次季手遊收入急升 野村升目標價至655元

▲ 野村升騰訊目標價至655元，預計次季業績勝預期。

騰訊 （00700） 下周三（12日）公布次季業績，野村稱，騰訊第二季業績將勝市場預期，主要受手遊方面強勁推動，收入按年升29%，較市場預期高2個百分點；若按非通用會計準則計算，騰訊每股盈利按年升27%至3.12元人民幣，高於市場預期4%。野村將騰訊目標價升23%至655元，維持「買入」評級，以周二（4日）收市價550元計算，潛在升幅近2成。

野村認為，騰訊次季手遊收入續強勢，料按年增逾6成，比市場預期更為樂觀，而市場則預計增長45%。主因是相信騰訊首季的遞延收入強勁，且受海外地區居家隔離防疫措施影響，推動遊戲板塊收入大增。至於電腦端遊戲，野村料其表現則相對疲弱，按年跌11%；但整體綫上遊戲收入受手游帶動，估計有36%增幅。

騰訊廣告收入料不理想

該行指出，騰訊第二季的廣告板塊收入仍不理想，由於國際廣告商削減廣告開支，或推遲推廣計劃，料廣告收入按年增11%，遜於市場預期的18%。其中，媒體廣告將按年跌27%，社交廣告按年升25%。

此外，野村預期，內地綫下消費活動復甦帶動支付業務需求上升，騰訊金融科技及雲計算業務收入將按年升28%，較首季升幅（22%）加快。

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