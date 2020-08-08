【Mosaic慢慢砌@iM網欄】馬賽克尋根——美索不達米亞

一顆小小的粒子，砌了五千年歷史，是甚麼令馬賽克藝術富有如此頑強延綿的生命力？這是我時常思考的哲學命題。有些書籍提到馬賽克歷史，說是源於希臘。英文Mosaic 就是來自希臘文Musa，是一位藝術女神的名字，引伸的意思，是在沉靜中耐心完成的工藝。不過，真正最早使用馬賽克的，另有一個遙遠的地方。

▲ 「烏爾軍旗」和平一面，描繪臣民攜著牲口物資向帝王奉獻

美索不達米亞（Mesopotamia） ，一個時空陌生的名字，我會遐想，這是美麗到沒法尋索之處？原來真的如此，位於底格裡斯及幼發拉底兩河流域，即土耳其東南部，敘利亞東北及伊拉克，如今硝煙縈繞，爭端頻仍，縱有長達6500多年的歷史，深邃悠長的文化，如今安在哉？

根據大英博物館的資料，最早的馬賽克，便是產生於美索不達米亞，當時的蘇美爾人已在建築物鋪上馬賽克裝飾。2013年5月，香港歷史博物館舉行的「探本索源：美索不達米亞古文明展」。當中唯一一件馬賽克，就是公元前2500年的「馬賽克圓鼓石」，是當時的「寧護爾撒格女神殿」內的一座石柱的部分。馬賽克圓柱是用棕櫚木為芯，砌上珍珠母、粉紅石灰石及黑葉岩為材料，工整的三角形、菱形圖案，配合神殿莊嚴的格調。

如果認為「馬賽克圓鼓石」太簡單樸素（事實上，簡單就是美，至今仍是時尚設計的風格之一），同樣於公元前2500年，也是由蘇美爾人創製的馬賽克《烏爾軍旗》複雜多了。幸好這件是大英博物館的文物，去年疫情前來港展出，我去參觀時繞著它兜了不知多少圈，而且現場允許拍照，非常滿足酣暢！

▲ 5000年前的「馬賽克圓鼓石」，時至今日依然簡單就是美

烏爾，是指世界上最古老的城市之一——烏爾城；軍旗，只是一位考古學家的估計，認為是引領軍隊巡遊，實際上用途仍未確定。「軍旗」底座是一個木箱，在上面用阿富汗的青金石，波斯灣的貝殼，紅色石灰岩及黃金砌成馬賽克。

我剛才說要繞著看，原因它正反左右都砌滿畫面，主題可以用戰爭與和平來概括。戰爭一面有戰場殺敵，也有凱旋而歸的埸面，和平一面則是老百姓拖著牲口及豐收作物獻給帝王。好看的是，用來砌成人物的石頭，並非是一粒粒四方或三角形，而是先被琢磨成需要的形狀，並且以浮雕的技巧勾勒出人物的眼睛身軀等線條，非常活潑，也更需要多方面工藝才華。至於背景圖案才用工整的四方粒來襯托，令主體更突出。兩件馬賽克的共通之處，是用了瀝青來填縫，也就是把小粒粒連結黏在一起的材料。原來美索不達米亞天然瀝青礦量豐富，當時的人已懂得運用天然瀝青作為建築上的黏結劑或防水物料，實在太聰明。

▲ 「烏爾軍旗」戰爭一面，反映當時戰勝方的凱旋

馬賽克獨特之處是，當它化整為零，每粒小石子，小玻璃，都是一個個體，永不能成為一幅畫，只有將它們組織起來，連結起來，像冰雪中的企鵝靠攏在一起互相取暖，才能捱過冬天生存下來。一個家，一個國，一個民族，一個地球，不也如此？

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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