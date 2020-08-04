  • 28°C
香港時間 : 2020804日 (二) 18:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】內華達州通過郵寄選票 特朗普威脅控告

環球政治 18:03 2020/08/04

分享：

美國總統大選將於今年11月舉行，美國總統特朗普早前批評郵寄選票，更指郵寄選票有不準確及欺詐的問題。美國內華達州議會通過以郵寄選票方式讓選民投票，特朗普大力反對，更威脅要入稟法院。

【美國大選】特朗普或將被迫公開稅務紀錄 據稱曾向女星支付掩口費

【美國疫情】7月確診飆升187萬 大選前預計死23萬人

內華達州於今年6月的初選前，已開始將選票郵寄給選民，並鼓勵居民不要冒險到票站投票。屬民主黨的內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）已簽署法案，將選票郵寄給該州選民。

特朗普（Donald Trump）周一（3日）於社交媒體Twitter發文，炮轟內華達州州長：

在一次非法深夜政變中，內華達州州長使共和黨不可能贏得該州。郵局在沒有準備下永遠無法處理郵寄投票的數量。這是利用疫情來竊取該州。法庭見！

【美國大選】疫情下可投票？西班牙流感亦如期選舉

【美國大選】遇戰爭、疫情從未改期 特朗普無藉口推遲

特朗普更於白宮記者會上表示，聯邦政府將在內華達州提起訴訟，最快於明天行動。特朗普又強調，他有權就郵寄選票發布行政命令，但沒有詳細說明涉及內容。

內華達州為全美第7個向所有已登記選民郵寄選票的州，猶他州、科羅拉多、夏威夷州、俄勒岡州和華盛頓州早前已向選民郵寄選票，而加州和佛蒙特州也已通過。

【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人

【美國大選】特朗普原來無權推遲大選 日期由國會話事

特朗普上月曾於Twitter發文，指郵寄投票不準確及欺詐（INACCURATE & FRAUDULENT），建議推遲總統大選，直至國民可恰當、穩妥及安全地投票（properly, securely and safely vote）。但多名共和黨參眾議員反對大選延期。特朗普其後亦改口稱，自己不想延期美國大選。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：何穎兒

美國內華達州議會通過以郵寄選票方式讓選民投票，特朗普威脅要入稟法院。

相關文章

【美國大選】特朗普或將被迫公開稅務紀錄 據稱曾向女星支付掩口費
今日
【美國大選】特朗普或將被迫公開稅務紀錄 據稱曾向女星支付掩口費
【美國疫情】7月確診飆升187萬 大選前預計死23萬人
2020/08/03
【美國疫情】7月確診飆升187萬 大選前預計死23萬人
【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人
2020/07/31
【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人
【美國大選】疫情下可投票？西班牙流感亦如期選舉
2020/07/31
【美國大選】疫情下可投票？西班牙流感亦如期選舉
【美國大選】特朗普原來無權推遲大選 日期由國會話事
2020/07/31
【美國大選】特朗普原來無權推遲大選 日期由國會話事
選舉 傳染病 疫情 特朗普 內華達 美國共和黨 美國民主黨 白宮 總統大選 美國

上一篇文章

【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享）

下一篇文章

英美貿易談判文件去年被盜 據報俄羅斯黑客所為
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施
【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施
【新冠疫苗】6疫苗作最後測試 中美英研發進度一覽
【新冠疫苗】6疫苗作最後測試 中美英研發進度一覽
【歐洲第二波疫情】意大利未見反彈 抗疫有道3大原因
【歐洲第二波疫情】意大利未見反彈 抗疫有道3大原因
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間18:00）
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格