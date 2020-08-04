【美國大選】內華達州通過郵寄選票 特朗普威脅控告

美國總統大選將於今年11月舉行，美國總統特朗普早前批評郵寄選票，更指郵寄選票有不準確及欺詐的問題。美國內華達州議會通過以郵寄選票方式讓選民投票，特朗普大力反對，更威脅要入稟法院。

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內華達州於今年6月的初選前，已開始將選票郵寄給選民，並鼓勵居民不要冒險到票站投票。屬民主黨的內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）已簽署法案，將選票郵寄給該州選民。

特朗普（Donald Trump）周一（3日）於社交媒體Twitter發文，炮轟內華達州州長：

在一次非法深夜政變中，內華達州州長使共和黨不可能贏得該州。郵局在沒有準備下永遠無法處理郵寄投票的數量。這是利用疫情來竊取該州。法庭見！

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特朗普更於白宮記者會上表示，聯邦政府將在內華達州提起訴訟，最快於明天行動。特朗普又強調，他有權就郵寄選票發布行政命令，但沒有詳細說明涉及內容。

內華達州為全美第7個向所有已登記選民郵寄選票的州，猶他州、科羅拉多、夏威夷州、俄勒岡州和華盛頓州早前已向選民郵寄選票，而加州和佛蒙特州也已通過。

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特朗普上月曾於Twitter發文，指郵寄投票不準確及欺詐（INACCURATE & FRAUDULENT），建議推遲總統大選，直至國民可恰當、穩妥及安全地投票（properly, securely and safely vote）。但多名共和黨參眾議員反對大選延期。特朗普其後亦改口稱，自己不想延期美國大選。

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責任編輯：何穎兒

▲ 美國內華達州議會通過以郵寄選票方式讓選民投票，特朗普威脅要入稟法院。