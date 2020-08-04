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滙豐擬四年內於中國聘請最多3000名財富管理顧問

即市財經 17:55 2020/08/04

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滙豐計劃四年內在中國增聘最多3000名財富管理顧問

中美關係緊張無礙滙豐 （00005） 繼續在華投資，彭博報道指，滙豐計劃在未來四年於中國聘請2000至3000名財富管理顧問，其中首100名已開始在廣州及上海工作。

滙豐今年上半年在中國錄得15億美稅前盈利，不過中國零售銀行及財富管理業務則錄得2600萬美元虧損。

滙豐於今年3月合併零售銀行及財富管理和環球私人銀行業務，成立新的財富管理及個人銀行業務。滙豐卓越理財及尚玉客戶人數在2019年分別按年增長7%和14%，當中來自亞洲的尚玉客戶佔全球總數超過一半。

滙豐當時又提到，去年在新加坡、香港和上海共開設了四家尚玉中心，另一家尚玉中心將於年內在北京開幕。

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