【不能兩邊走】英國內政部更新BNO簽證條款 「家庭入籍」必須同時入境

英國政府早前公布BNO擴權計劃詳情，宣佈持BNO港人及近親可於明年1月起可申請「5＋1」特別簽證，居住滿5年可申請居留權，之後再居住滿12個月，再通過測試便可入籍。不過，英國內政部昨（3日）更新部分簽證相關條款，要求在簽證生效前，BNO持有人及其近親需以家庭為單位入境，亦即是指要全部家庭成員同時入境，才能享有5+1計劃，如果家庭成員原本各自持有BNO，則不受影響。

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在該細項更新之前，不少持BNO家長計劃先留在香港工作賺錢，子女則在當地求學，先獲得居英權。雖然現時英國內政部僅要求申請人在簽證未生效前需以家庭為單位入境英國，但據早前公布的申請條件，若子女沒有BNO資格，持BNO的父母須聯同子女申請簽證，才能一同獲得居英權。

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此外，因為英國內政部宣佈入境時要以家庭單位入境，打算憑伴侶BNO入籍的港人也要留意，二人要在入境之前成為合法夫婦，再同時入境，沒有BNO的另一半才可以透過「5+1」計劃入籍。

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