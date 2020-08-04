【強積金】業界盼推港版納指新MPF基金　享科技股升浪增回報

▲ 永明金融及BCT銀聯等受託人皆表態，積極探討打工仔對「港版納指」MPF新基金的需求。

俗稱「港版納指」的恒生科技指數，自上周一（7月27日）正式登場以來一直強勢，今天（8月4日）再創新高，表現更跑贏恒生指數。業界料強積金（MPF）供款人熱衷投資這類新經濟股基金，而5間受託人皆指，有興趣探討市場對「港版納指」的新MPF基金需求，包括宏利、滙豐及永明金融等3大龍頭，以及中銀保誠與BCT銀聯。

晨星香港統計市面一眾押注港股，合共有49隻港股MPF基金，今年表現最好是永明金融旗下的施羅德強積金香港投資組合，年初至今勁升逾一成，遠遠跑贏理柏剛公布今年MPF的平均回報只升1.43%。反觀大輸家卻是所有恒指基金，年初至今插水12%。而上述逆市勁彈的大贏家、施羅德強積金香港投資組合，今年首季的十大投資組合，包括今天股價再破頂創新高的染藍大熱美團 （03690） 等，足證若組合內持有科技股的話，有助提升強積金基金表現。

BCT銀聯：科技基金行業集中 風險需取得平衡

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時回應本報查詢指，業界一直提出如何優化MPF投資，包括監管機構放寬投資限制，對於有助提升MPF成員利益的舉措，BCT銀聯集團均有興趣探討。

劉嘉時強調，科技板塊被視為是高增長的投資選項，無論是科技行業基金，又或是恒生科技指數的基金，也有興趣研究。惟這類基金始終集中於某個行業，投資風險相對較高，因此亦要取得平衡，並視乎監管機構的取態。

作為龍頭之一的滙豐日前回應指，樂見強積金行業近來的改革，比方︰擴大強積金可投資REITs的比例及市場數目，及早前當局發出開發退休投資產品的指引。隨着包括恒生科技指數在內的投資市場，新舉措陸續有來；加上MPF邁入20周年，投資者教育日趨成熟，如能因時制宜，審閱當前的框架，相信能滿足成員對更多元化退休產品的殷切需求。

宏利：只要產品適合退休需要 均會積極研究

那邊廂，宏利表示，作為本港最大強積金計劃的保薦人，對未來的產品策略將專注「適合退休市場」方向發展。對於宏利會否推追蹤恒生科技指數的ETF，又或MPF新產品？宏利發言人重申，任何強積金產品的投資，須符合有關當局的投資規例及開發退休投資產品的指引。只要產品適合退休市場的需要，均會積極研究，致力為強積金成員提供最全面的基金選擇。

與此同時，中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑表示，歡迎優化強積金產品選擇的建議，相信業界亦會因時制宜，考慮不同投資產品的可能性，讓市民有更多選擇。惟在考慮增加強積金投資選擇的同時，亦須小心衡量投資產品的風險。

積金局發言人強調，當局在審核不同類型的強積金基金的申請時，首要考慮計劃成員的利益，例如其投資目標及政策，及投資項目的多元化程度等。 積金局會因應各地區的市場和經濟發展、業界意見及風險管理問題，持續研究及檢討相關審核準則。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪