【強積金】業界盼推港版納指新MPF基金 享科技股升浪增回報

▲ 永明金融及BCT銀聯等受託人皆表態，積極探討打工仔對「港版納指」MPF新基金的需求。

俗稱「港版納指」的恒生科技指數，自上周一（7月27日）正式登場以來一直強勢，今天（8月4日）再創新高，表現更跑贏恒生指數。業界料強積金（MPF）供款人熱衷投資這類新經濟股基金，而5間受託人皆指，有興趣探討市場對「港版納指」的新MPF基金需求，包括宏利、滙豐及永明金融等3大龍頭，以及中銀保誠與BCT銀聯。

而晨星香港統計市面一眾押注港股，合共有49隻港股MPF基金，今年表現最好是永明金融旗下的施羅德強積金香港投資組合，年初至今勁升逾一成，遠遠跑贏理柏剛公布今年MPF的平均回報只升1.43%。反觀大輸家卻是所有恒指基金，年初至今插水12%。而上述逆市勁彈的大贏家、施羅德強積金香港投資組合，今年首季的十大投資組合，包括今天股價再破頂創新高的染藍大熱、美團 （03690） 等，足證若組合內持有科技股的話，有助提升強積金基金表現。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時回應本報查詢指，業界一直提出如何優化MPF投資，包括監管機構放寬投資限制，對於有助提升MPF成員利益的舉措，BCT銀聯集團均有興趣探討。

劉嘉時強調，科技板塊被視為是高增長的投資選項，無論是科技行業基金，又或是恒生科技指數的基金，也有興趣研究。惟這類基金始終集中於某個行業，投資風險相對較高，因此亦要取得平衡，並視乎監管機構的取態。

另方面，過去廿年積極研推新產品，冀為成員血汗錢增值的永明金融，發言人表示，永明強積金亦於2018年更改當時為環球股票基金的投資策略，成為市場上首項專注於多元行業，作資產配置的行業股票基金。再者，永明已研發不少嶄新成分基金，如市場上首項具人民幣投資機遇的成分基金，以及夥拍貝萊德推出追蹤富時強積金香港指數表現的指數基金等。永明強積金的產品研發團隊，會繼續留意市場發展動向，積極研發在強積金制度准許，又能配合打工仔投資需要的嶄新MPF產品。

問及會否推俗稱「港版納指」的追蹤恒指科技指數的ETF？永明發言人續指， 所謂「港版納指」的恒生科技指數，剛於上周才推出，相信有關監管機構需要觀察一段時間，審視該指數的運作，以及所帶來的風險及回報，然後決定是否適合強積金成員投資。

惟永明補充，強積金的設立是為普羅市民提供退休保障，所有在職人士都必須參加，由於各成員有不同背景，對投資理財有不同程度的認識，所以無論監管機構，又或服務提供者，推出新基金時都會小心考慮基金所帶來的風險及回報，望在兩者之間取得平衡。

此外，3間受託人亦對恒指科技指數相關強積金作回應，包括「一哥」宏利及滙豐，以及中銀保誠。

作為龍頭之一的滙豐日前回應指，根據積金局在2011年發出關於批准成分基金的指引，受托人如欲在計劃中新增成分基金，須滿足的條件、包括新成分基金採用不同的投資政策，以及符合成員的利益等。在新增成分基金的類型方面，股票基金至少需跟區域性的股票基金（如亞太區股票基金）一樣多元化，不僅在證券的數目，而且涉及規模、行業多樣化、投資市場的經濟體發展階段等等。因此，在此框架下，近幾年來市場上未有推出行業基金。

滙豐發言人又說，樂於見到強積金行業近來的改革，比方︰擴大強積金可投資REITs的比例及市場數目，以及早前當局發出開發退休投資產品的指引。隨着包括恒生科技指數在內的投資市場，新舉措陸續有來；加上MPF邁入20周年，投資者教育日趨成熟，如能因時制宜，審閱當前的框架，相信能滿足成員對更多元化退休產品的殷切需求。

那邊廂，宏利表示，作為本港最大強積金計劃的保薦人，對未來的產品策略將專注「適合退休市場」方向發展；現正積極響應積金局早前就開發投資退休方案的呼籲，計劃於不久的將來在強積金平台推出嶄新方案，讓成員在供款階段（退休前） ，以中長線投資跑贏通脹並累積財富，而在提取階段（退休後）則可獲定期派發穩定收入.

對於宏利會否推追蹤恒生科技指數的ETF，又或MPF新產品？宏利發言人重申，任何強積金產品的投資，須符合有關當局的投資規例及開發退休投資產品的指引。只要產品適合退休市場的需要，均會積極研究，致力為強積金成員提供最全面的基金選擇。

與此同時，中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑表示，歡迎優化強積金產品選擇的建議，相信業界亦會因時制宜，考慮不同投資產品的可能性，讓市民有更多選擇。惟在考慮增加強積金投資選擇的同時，亦須小心衡量投資產品的風險。

陳子樑又說，積金局近來一直致力推動市場增加被動式管理基金，並要求受託人在申請成立新基金時，考慮採用指數基金。相信業界申請推出新MPF基金時，會把被動式管理基金（如指數追蹤基金和ETF） ，以至其他類別基金及市場需要作一併考量。至於當局會否拒放行港版納指等其他類別基金的申請審批，以及是否還有其他考慮因素，則難以置評。

不過，亦有市場人士關注，自宏利於2008年推市面獨市供款的「宏利康健護理MPF基金」以來，過去12年積金局再未批「行業基金」（sector fund），又或主題式產品。因而擔心主打科技的風險較高MPF，顧慮監管當局拒放行新產品。

積金局對此回應指，強積金制度是為本港工作人口建立退休儲蓄計劃，當局有責任在制訂投資規例時採取審慎的態度。積金局發言人強調，當局在審核不同類型的強積金基金的申請時，首要考慮計劃成員的利益，例如其投資目標及政策，及投資項目的多元化程度等。 積金局會因應各地區的市場和經濟發展、業界意見及風險管理問題，持續研究及檢討相關審核準則。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪