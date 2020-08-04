【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤

過去數年，內地資金缺乏出路，加上人民幣貶值，不少炒家來港炒樓，主攻豪宅市場。可是，早前中美爆發貿易戰，加上疫情肆虐，對香港豪宅影響深遠，終致部分內地炒家蝕讓離場。

土地註冊處資料顯示，北角柏蔚山3座低層G室，實用面積911平方呎，於2018年6月，以2,861萬元購入。可是，今年一月，業主斷供，遭銀行收樓，物業因此淪成銀主盤。銀行收樓後，曾以2,800萬元放售該豪宅，惟市道差，單位遲遲未能易手，終累減近兩成，以2,300萬元沽出，實用呎價25,247元，低市價逾一成。

據了解，原業主姓許，為內地炒家，多年前在香港掃貨，動用逾億元購入多伙豪宅，包括北角柏傲山、北角柏傲山、何文田天鑄、何文田皓畋、以及南昌站匯璽等，最終財困斷供，其中幾伙豪宅慘成銀主盤。有代理透露，現已找不到這位炒家，又坦言這位炒家可算見證豪宅市場興衰。

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