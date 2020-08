【三星發布會】Galaxy發布會即將開鑼　官方再釋出預告

▲ 三星日前再釋出Galaxy Unpacked 2020第二則官方預告片段,當中請來南韓天團防彈少年團(BTS),令外界猜測可能會有BTS聯名款的真無線耳機推出。

三星將於明(5日)香港時間晚上10時,舉辦Galaxy Unpacked 2020新品發布活動,日前再釋出第二則官方預告片段,副題為「Welcome to the Next Normal」,並可見預計為新產品的手機、無線耳機、智能手錶的剪影。

事實上,三星手機業務部門主管盧泰文(Roh Tae-moon)早前曾透露,Galaxy Unpacked 2020 將有5款重點產品登場,包括智能手機、無線耳機、平板及智能手錶。

【Google中階機】Pixel 4a最平2705元入手 5G 版秋季登場

【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間 5G版最平5400元入手

雖然盧泰文沒有明言具體是甚麼產品,不過外界就估計5款新品分別有Galaxy Note 20系列智能手機、第二代Galaxy Fold折疊屏新機、Galaxy Tab S7 / S7+平板電腦、Galaxy Watch 3智能手錶、以及Galaxy Buds Live真無線耳機。

而是次僅約半分鐘的預告片段中更有請來歌手兼作詞人Khalid、南韓天團防彈少年團(BTS),令外界猜測可能會有BTS聯名款的真無線耳機推出。

【遷移iPhone生產線】告別中國製造?印媒:蘋果遷移6條產線至印度

責任編輯:張寶燕