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【三星發布會】Galaxy發布會即將開鑼　官方再釋出預告

科技 19:15 2020/08/04

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三星日前再釋出Galaxy Unpacked 2020第二則官方預告片段，當中請來南韓天團防彈少年團（BTS），令外界猜測可能會有BTS聯名款的真無線耳機推出。

三星將於明（5日）香港時間晚上10時，舉辦Galaxy Unpacked 2020新品發布活動，日前再釋出第二則官方預告片段，副題為「Welcome to the Next Normal」，並可見預計為新產品的手機、無線耳機、智能手錶的剪影。

事實上，三星手機業務部門主管盧泰文（Roh Tae-moon）早前曾透露，Galaxy Unpacked 2020 將有5款重點產品登場，包括智能手機、無線耳機、平板及智能手錶。

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雖然盧泰文沒有明言具體是甚麼產品，不過外界就估計5款新品分別有Galaxy Note 20系列智能手機、第二代Galaxy Fold折疊屏新機、Galaxy Tab S7 / S7+平板電腦、Galaxy Watch 3智能手錶、以及Galaxy Buds Live真無線耳機。

而是次僅約半分鐘的預告片段中更有請來歌手兼作詞人Khalid、南韓天團防彈少年團（BTS），令外界猜測可能會有BTS聯名款的真無線耳機推出。

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責任編輯：張寶燕

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