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【疫情贏家】淨電費升抵售電量跌　港燈上半年多賺14%

股樓投資 18:03 2020/08/04

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長和系旗下的公用企業港燈（02638）公布截至今年6月底的中期業績，單位持有人應佔溢利為8.1億元，較去年上升14.3%；每股份合訂單位中期分派15.94港仙，按年持平。由於業績勝預期，港燈午後造好突破8元關口，全日上升0.6%報8.05元。而在派息不變及股價上升下，該股最新周息率為4厘，仍遠高於銀行存款利率，亦較另一公用股煤氣(00003)的3厘為高。兩電在經歷疫情的上半年，業績及派息基本維持穩定。

相關文章：【藍籌業績】 中電上半年虧轉盈賺60億元 中港及澳洲業務溢利皆升

港燈上半年收入為48億元，按年下跌4.06%。未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為32.04億元，按年下跌2.53%。每股份合訂單位基本溢利為9.18仙，按年增14.46%。期內，售電量較去年同期下跌4%，4月份的售電量更下跌近兩成。5月及6月的酷熱的天氣抵銷了部分跌幅。因天然氣的發電比例提高，所以燃料成本和資本開支明顯上升，今年淨電費上調5.2%至每度電126.4港仙。集團將會使用更頻密的燃料調整費調整機制去反映實際燃料成本變動。

港燈主席霍建寧表示，港燈的燃氣發電機組L10於上半年竣工，並將在今年2月底正式投入生產，因此公司燃氣發電比例提升至約50%；其餘兩台燃氣發電機組L11和L12，及海上液化天然氣接收站的工程正在進行。但集團有信心相關工程能在疫情下如期完成。他預期，今年下半年各行各業仍會受到疫情影響，港燈的首要工作是全力推進現有發展計劃下的各個資本項目，確保所有項目都能如期投入運作。

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撰文 : 投資組

港燈－SS（02638） 經濟

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