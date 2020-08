【港股追蹤】信義系績後齊升　阿仔賺錢叻過阿媽？

港股進入業績期,連日來已經有多隻重磅股公布業績,如滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)、渣打集團(02888)、九龍倉集團(00004)及九龍倉置業(01997)等。其實尚有不少公司同期公布了中期業績,甚至錄得亮麗業績,例如信義系的信義光能(00968),公司今日(4日)股價急升超過10%,收報9.26元。

集團公布,截至今年6月底,上半年收入達46.23億元(人民幣,下同)按年升15.7%,純利更按年急升47.6%,至14.06億元。期內每股盈利17.39仙。中期息與去年同期一樣,派8.5仙。在疫市中業績能夠保持增長已非易事,公司純利今次更有顯著升幅,難怪績後獲多間大行睇好。

美銀、瑞信 、摩通先後發表報告唱好信義光能,當中以瑞信證券睇得最牛,該行指,公司業績接近早前盈喜公布的按年增長50%上限,認為公司產品均價提升,生產成本下降,均成為集團增長動力,故上調股份目標價,由10港元提升至10.9港元,評級維持「跑贏大市」。

信義光能的控股股東為信義玻璃(00868),集團上半年收入71.3億元,按年微跌4.2%,純利則按年倒退34.9%,至13.8億元,惟公司早前已發出盈警,故市場未算有太大衝擊。績後更獲花旗及瑞信等大行提升目標價,當中花旗認為公司第三季盈利有望回升,故大幅提升股份目標價,由11港元升至14.4港元,給予「買入」評級。股份業績雖然倒退,今日股價仍升逾2%,收報11.98港元。

