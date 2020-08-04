【港股追蹤】信義系績後齊升　阿仔賺錢叻過阿媽？

港股進入業績期，連日來已經有多隻重磅股公布業績，如滙豐控股（00005）、恒生銀行（00011）、渣打集團（02888）、九龍倉集團（00004）及九龍倉置業（01997）等。其實尚有不少公司同期公布了中期業績，甚至錄得亮麗業績，例如信義系的信義光能（00968），公司今日（4日）股價急升超過10%，收報9.26元。

集團公布，截至今年6月底，上半年收入達46.23億元（人民幣，下同）按年升15.7%，純利更按年急升47.6%，至14.06億元。期內每股盈利17.39仙。中期息與去年同期一樣，派8.5仙。在疫市中業績能夠保持增長已非易事，公司純利今次更有顯著升幅，難怪績後獲多間大行睇好。

美銀、瑞信 、摩通先後發表報告唱好信義光能，當中以瑞信證券睇得最牛，該行指，公司業績接近早前盈喜公布的按年增長50%上限，認為公司產品均價提升，生產成本下降，均成為集團增長動力，故上調股份目標價，由10港元提升至10.9港元，評級維持「跑贏大市」。

信義光能的控股股東為信義玻璃（00868），集團上半年收入71.3億元，按年微跌4.2%，純利則按年倒退34.9%，至13.8億元，惟公司早前已發出盈警，故市場未算有太大衝擊。績後更獲花旗及瑞信等大行提升目標價，當中花旗認為公司第三季盈利有望回升，故大幅提升股份目標價，由11港元升至14.4港元，給予「買入」評級。股份業績雖然倒退，今日股價仍升逾2%，收報11.98港元。

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