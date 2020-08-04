【港股回勇】資金湧港未完 成交回升撐港股追落後

港股追落後，今日午後勁升，收市升近500點，直逼二萬五關。近期資金續流入本港，將提升港股的成交動力，港股有望續上揚。

今日港股午後暢旺，無論是新經濟還是舊經濟股都攀升。市場上多項利好消息刺激港股上揚，包括恒指8月季檢，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 炒作染藍，股價抽升，其中美團單日勁升1成再破頂。

螞蟻招股沖喜 吸資金續流入

另外，市場焦點的阿里旗下螞蟻集團上市再有進展消息傳出。螞蟻集團上月宣佈啟動A+H上市計劃，將在香港及上海科創板同步上市。今日內地媒體引述知情人士指，螞蟻集團最快於9月或10月在本港進行招股及掛牌。螞蟻集團A+H上市料籌集合共300億美元（折合約2325億港元），有望超越沙特亞美（Saudi Aramco），成為史上集資規模最大的新股。

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螞蟻來港招股的消息，除了推動港股氣氛，亦吸內資金湧港。在7月底，本港金管局事隔近三周後再度出手接錢，單是7月底共接近60億元。市場人士相信，金率先湧入本港是為新股作準備，分析預期，由現時起到螞蟻集團上市期間資金會持續流入本港，流入規模隨時高達500億元。

事實上，近期港滙續強，連日觸及7.75的強方兌換保證，反映港元需求仍強。現時本港銀行結餘達1,800億元，倘資金續流入，有望進一步推升港股成交。

於7月份，港股的日均成交突破1,600億元，為2015年「港股大時代」以來新高。資金流入正是7月時推升港股的動力，恒指曾逼近27000關。到7月底時成交稍為減弱，不過8月份以來，隨着資金再湧入，港股成交再有所提升，今日成交近1,500億元。

隨着資金續湧港，加上北水續南下買港股，港股有望續追落後。

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責任編輯：錢家鋒