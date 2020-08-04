【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享） 環球政治 18:12 2020/08/04 分享： 中美角力日益惡化，作為歐盟龍頭的德國遲遲未歸邊落注，但隨著默克爾的總理生涯步入最後一年，其影響力正在消減，包括其親中取態，同時也讓對華鷹派逐漸走上枱面。歐盟對中國轉鷹，恐怕已不再是「會不會」，而是轉幅有多快和多大。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 2020/07/23 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 2020/07/22 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 2020/07/22 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心 2020/06/27 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 2020/05/25 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【TikTok拆骨】逃生門正關上 TikTok卻被中美扯後腿（訂戶專享） 今日 【TikTok拆骨】逃生門正關上 TikTok卻被中美扯後腿（訂戶專享） 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 今日 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 【中美角力】TikTok曾令特朗普難堪 招惹華府追殺 2020/08/03 【中美角力】TikTok曾令特朗普難堪 招惹華府追殺 【美國大選】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪 2020/08/01 【美國大選】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪 默克爾 德國 華為 歐盟 綠黨 社會民主黨 中美關係 外交 內政 政治 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入