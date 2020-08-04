【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享）

中美角力日益惡化，作為歐盟龍頭的德國遲遲未歸邊落注，但隨著默克爾的總理生涯步入最後一年，其影響力正在消減，包括其親中取態，同時也讓對華鷹派逐漸走上枱面。歐盟對中國轉鷹，恐怕已不再是「會不會」，而是轉幅有多快和多大。

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