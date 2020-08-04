【螞蟻IPO】傳螞蟻A股集資額多港股1倍? 重温中芯回A「抽血效應」

內媒《財新》報導指，阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團最快9月底或10月初落實A+H上市，集資約300億美元（約2,325億港元）。上市計劃以A股為主，當中總值200億美元股份在A股上市，100億美元股份在港股上市。

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若果如報導所言，標誌內地A股的集資能力較港股更高，有利內地科創板在科技股IPO市場上後來追上，或令中港股市的科技股集資中心競爭更趨白熱化。

中芯回A集資460億 首掛滬指挫4.5%

筆者並無內綫消息，但相信螞蟻集團A+H上市計劃，最終向A股傾斜的機會較低。這並非說內地A股資金不足以撐起千億集資額，而科創板新股過去1年來幾乎每隻首日均倍增，亦充分顯示投資者對科技新股胃納龐大。

惟正是內地股民一窩蜂擁向個別新股，以至不惜沽售現持股份集中短炒熱爆新股的習性，以至中芯（00981）A股（滬：688981）上周科創板掛牌首日，即出現所謂「抽血效應」，短綫震散科創板以至整體A股。

中芯A股集資460多億元（人民幣，下同），掛牌首日勁升2倍，單日成交額達480億元，已在A股市場引起重大震盪，上證綜指當日亦受拖累大跌4.5%。若螞蟻集團選定1400億元在A股集資，對科創板以至A股市場的承受力肯定是1次大挑戰。

阿里去年港集資千億 拆息未見波動

反觀港股國際機構投資者基礎廣泛，對上千億元巨額IPO駕輕就熟。阿里巴巴去年11月來港第2上市集資逾千億元，港股市場還是安然渡過，期間港元拆息波動亦不大。

另無論阿里巴巴，還是今年來港第2上市的易網（09999）、京東（09618），來港上市後股價均呈反覆上揚勢頭。無論從市場承受力，還是投資者意欲來看，港股競爭力也不輸給A股。

撰文：劉德斌

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