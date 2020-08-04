【取代TikTok】Snapchat新音樂短片功能　秋季正式推出

▲ 美國社交平台Snapchat趁機追擊TikTok，計劃推出與TikTok相似的音樂短片功能，搶奪TikTok市場。

中美科技戰不斷升級，中資社交平台抖音海外版TikTok更成為爭拗磨心。在TikTok爭議弄得滿城風雨之際，美國社交平台Snapchat趁機追擊TikTok，計劃推出與TikTok相似的音樂短片功能，搶奪TikTok市場。

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據外國科技網站The Verge報道，Snapchat母公司Snap表示，將在今年秋季推出音樂短片功能，並獲得華納音樂集團、環球音樂出版集團、Merlin等公司授權。據了解，用戶只要打開 Snapchat的音樂短片，向上滑就可以看到歌曲與歌手資訊，並且會有連結到Spotify、Apple Music或SoundCloud等串流音樂平台上。

Snap強調，新功能主要是建立與音樂產業的關係，並促進生態系發展，讓創作者、音樂廠商、演出者、出版商、串流服務都能在這段合作中獲益。

同時，Facebook發言人日前也證實，Instagram在過去幾周陸續內於美國等多個國家推出Reels功能，並會在8月逐步拓展至包括美國、英國、日本、墨西哥以及其他50多個國家。而且Byte、Dubsmash、Triller等短片社交平台更在美國的應用程式商店排行榜不斷攀升，在TikTok風波下搶盡商機。

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責任編輯：曾曉汶