【TiKTok拆骨】字節跳動張一鳴：全面封禁才是對方真正目的

▲ 字節跳動張一鳴內部信稱，美國迫TikTok出售美國業務原因並非Musical.ly併購案，而是全面封禁。

中美角力白熱化，字節跳動旗下抖音海外版TikTok美國業務遭美國政府迫令9月15日前出售，與此同時，內地輿論呈現兩極化。字節跳動創辦人張一鳴今日（4日）內部致信回應爭議，稱CFIUS（美國外資投資委員會）強制TikTok出售美國業務的原因，並不是Musical.ly併購案，真正目的是全面封禁。張一鳴續言，字節跳動需要接受一段時間內的誤解，希望不要在意短期的損譽，耐心做好正確的事。

張一鳴信中回溯近況，因TikTok風波，公司在今日頭條、微博等社交平台遭受網友的指摘，但感謝中國同事在這段時間仍能堅持工作。

他信中強調字節跳動是全球公司，員工工作有「火星視角」，並坦言文化衝突是大多數中國公司不會遇到的問題，但對公司來說是無可避免，也是公司價值觀中加入「多元兼容」的原因之一。

他表示理解民眾對中國人創辦走向全球的公司有很高期待，加上對當前美國政府很多行為有怨氣，因此對字節跳動有激烈的批評。不過，他指出，大多數人存在誤解，搞錯問題的焦點，「焦點根本不是CFIUS（美國外資投資委員會）以Musical.ly併購危害國家安全為由，強制TikTok美國業務出售給美國公司，但這不是對方的目的，甚至是對方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多……」

張一鳴在信尾提到很多國家包括印度、美國等反華情緒顯著上升，特別理解非中國員工的處境，也預計未來有更多的困難，鼓勵公司員工從長遠看待當前的挑戰及壓力，做好產品。

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