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【科和隨筆】《幻愛》大熱後的迷思 甚麼是精神分裂及思覺失調症？

名人薈萃 16:57 2020/08/04

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最近香港本土電影《幻愛》大熱，成為不少人討論的話題。劇情講述男主角小學教師李志樂，同時也是精神分裂症康復者，愛上女主角心理學學生葉嵐的故事，男主角糾結應否告訴女主角關於他的病情，同時不幸地在這個時間病情復發，產生大量幻覺，而發展出和女主角間曲折離奇，似真似假的愛情故事。今日想和大家以精神分裂/思覺失調症為主題 ，為大家能更深入了解這個一直以來也有許多人誤解的精神健康疾病。

Schizophrenia，或許有人將之稱為「精神分裂症」，但現時醫學上的中文翻譯已正名為「思覺失調」，顧名思義，這疾病是指感官知覺和腦部思想產生了不協調。數據指出，男女患病的機率差不多，男人的平均第一次發病年齡是二十出頭，而女人的平均第一次發病則是在二十尾三十歲出頭。根據《精神病診斷與統計手冊 – 第五版》，思覺失調的病徵分為陽性和陰性，陽性症狀主要包括幻覺、幻視（hallucination），這些患者看到的聲音和影像其實在真實世界是不存在的；也包括妄想（delusion），患者相信有些謬誤，常見的妄想是覺得自己被逼害（persecutory delusion）、覺得某些事物必然與自己有關，例如認為街上的人在討論自己的事（referential delusion）、有不尋常而荒謬的祕密宗教體驗，例如認為自己是某宗教的神的化身（religious delusion）、認為自己有不可思議的巨大威力，例如覺得自己可以召喚外星人（grandiose delusion）。

同時，患者也可能出現思想或語言組織混亂，影響認知能力，例如無法完整地解釋因果關係、前後次序（loosening of associations），或出現答非所問的情況。陰性症狀方面，則主要包括身體語言、情感單一，缺乏對情感的表現（avolition），例如對讓人高興的事，沒有表現出開心，對讓人悲傷的事情也沒有表現得傷心，遠離社交群體，例如拒絕上班、上學或交友，也可能因為缺乏動力而影響個人基本生活，例如在維持正常飲食、保持個人衛生等方面出現困難。身體也可能表現得僵硬（waxy flexibility），不良於四肢行動和說話。

那麼思覺失調的常見成因有什麼？現時科學未能完全確定思覺失調的成因，但可將之歸類生理、環境因素。在生理因素方面，思覺失調是一種腦部疾病，有可能是腦額葉出現病變，上世紀60年代的腦科專家也指出，思覺失調和大腦的多巴胺的分泌異常過多有關。遺傳上，若家人曾患思覺失調，患思覺失調的機率也較高。另外濫用藥物也會增加患思覺失調的風險，譬如氯胺酮、海洛因和大麻等。在環境因素方面，能對當事人產生巨大壓力的重大事件，也可能與思覺失調有關，例如分娩、移民、經歷暴力事件、親人離世，但目前科學上仍未能確認當中嚴謹的因果關係。

藥物是針對思覺失調的第一治療，配合心理治療，相得益彰。現時的藥物有，第一代的典型抗精神病藥物和第二代的非典型藥物，有口服和注射配方，現時較為常用的藥物包括chlorpromazine、risperidone和olanzapine。有人說，服用抗精神病藥的副作用多多，還是不要吃藥了！其實醫生會因應病人的情況，處方額外緩解副作用的藥物，所以不必忌諱就醫呢！藥物治療的目的是減輕陽性症狀，改善令患者困擾的幻覺和妄想。思覺失調影響了患者自信心、社交、生活自理能力等，故此心理治療的配合也有助患者康復，重新投入生活。

不可不說的是，身邊的家人朋友的照顧和正面支持，至關重要！如果你是患者的家人或朋友，你可以怎樣做呢？首要的是多了解思覺失調這個疾病，避免不自覺地予以患者過高地期望，以免為他們帶來太大的康復壓力。譬如家人朋友了解到陰性症狀，便明白患者缺乏動力，對以前的愛好失去興趣，並非懶惰或自暴自棄，而是因為陰性症狀往往比陽性症狀需要更長的康復期。家人朋友可以和他們共同訂立一些可達到的目標，把大目標分拆成小目標，按合適的步伐完成，按時給予鼓勵和讚賞。如果患者因為病徵而作為奇異行為，令人感到憤怒，家人朋友又應該如何恰切地向他們表達呢？首先這是對事不對人，家人朋友展現不滿，是希望患者在可行情況下，控制及避免該等行為，如果看到患者努力改善的話，家人朋友應適時表現讚許和支持。照顧者也可抽空照顧自我的身心需要，例如儘量安排時間讓自己參與喜歡的活動、保持社交等，照顧好自己，才能照顧好別人啊！

希望今日的內容可以幫助大家更了解精神分裂/思覺失調症，先了解、後接納，我地的支持永遠對患者也十分重要。

 

 

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撰文 : 陳棨豪 Void冥想應用程式創辦人。擁有催眠治療師(NGH)、臨床催眠治療師(ACHE)及NLP高級執行師資格。 透過為機構、公司及個人提供治療及培訓，加強公眾的精神健康和對精神健康的關注。

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