【新冠肺炎】疫情及反歧視黑人示威　美國購買槍械民眾激增

美國的新冠肺炎疫情持續，加上反歧視黑人示威，美國聯邦調查局（FBI）最近發布的數據顯示，由3月份至7月份完成了超過1,730萬次購槍背景調查，遠超去年同期的約1,170萬次。

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FBI 自1998年一直通過國家即時犯罪背景調查系統（National Instant Criminal Background Check System）對潛在的槍支購買者進行背景調查。今年7月份對購槍者的背景調查數量達363萬次，為歷史第三高水平，6月份所進行的購槍背景調查數量達到393萬次，超過3月份374萬次的最高紀錄，創下歷史新高，其次第二高紀錄是4月份的370萬次背景審查。

有指新冠肺炎疫情加上反歧視黑人示威，以至民眾要求削減警隊經費，令民眾想透過武裝自己以保護自己及家人，都是槍械銷售急升的原因。

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