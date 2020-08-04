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Shell推全新藍牙遙控合金賽車　在家駕駛抗疫無難度

商業 16:46 2020/08/04

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Shell即日起至10月31日，推出全新限量版藍牙®遙控合金賽車系列。（Shell提供圖片）

疫情下不少大型活動取消，包括一級方程式賽車賽事，因此，Shell與一眾賽車品牌BMW、Ferrari、Nissan、HYUNDAI和Ford合作，即日起至10月31日，推出全新限量版藍牙®遙控合金賽車系列，讓賽車迷在家亦可享受駕駛的趣味。

【疫市求生】大型活動全數取消　搓手液成禮品企業「疫市救生艇」

Shell分5期推出一共7款1：41合金模型車，以及專用充電式藍牙®遙控器電池。只要將各款合金模型車安裝上專用電池，模型車便瞬間升級為藍牙®遙控賽車。玩家可透過Shell Racing App 以藍牙®操控遙控賽車，猶如置身比賽場地。各款合金模型車均以經典冠軍級賽車車款為藍圖，造功細緻逼真。

Shell分5期推出一共7款1：41合金模型車。（Shell提供圖片）

推廣期間，顧客只需以Shell Bonus 咭、Shell Value 咭或Shell 咭，惠顧Shell V-Power 汽油或Shell FuelSave 汽油每滿450元（以單一收據計算，扣除油券、優惠券及折扣金額），即可以指定金額換購Shell 合金模型車一款或專用充電式藍牙®遙控器電池一件；如惠顧滿900元或以上，最多只可換購兩款產品。

【活動取消】 香港國際七人欖球賽取消　45年來首次

此外，於推廣期間，顧客如以Shell Bonus 咭、Shell Value 咭或Shell 咭，惠顧指定Shell 機油產品換油套餐，即可以免費或以超值價換領Shell 合金模型車一款及專用充電式藍牙®遙控器電池一件。

【疫市營商】現代汽車海外銷售跌　韓國銷售高於預期

責任編輯：朱悅瀅

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