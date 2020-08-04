民主英雄變過街老鼠 涉貪西班牙前國王避走多米尼加

▲ 民主英雄變過街老鼠 涉貪西班牙前國王避走多明尼加

深陷貪污醜聞的西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）宣布，為免兒子（即現任國王費利佩六世，Felipe VI）為難，決定離開國家，據報他計劃避走加勒比海島國多米尼加。卡洛斯一世的貪污案仍在調查，離國決定引起關注。

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西班牙《先鋒報》（La Vanguardia）報道，82歲的卡洛斯一世當地周一早上乘車到葡萄牙，再轉乘飛機到多米尼加。多米尼加曾是西班牙殖民地，官方語言是西班牙語。

報道指，他計劃留在當地數周，會在當地一個經營糖廠的富裕家族中暫時安頓，再決定下一步去向。

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一度統治西班牙近40年的他，雖已退位，一舉一動仍受關注。他離國的消息引起爭議，因其貪污醜聞鬧得舉國皆知，且仍在調查中。卡洛斯一世表明，若有需要他可以接受審訊，會配合調查。

西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年去世後，掌權的卡洛斯一世未有繼續專制路綫，反引導西班牙走向全面民主，被視為民主英雄。

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惟他近年被揭發涉及連串貪污醜聞，包括西班牙及沙特的高鐵工程合約中，接受沙特國王數以百萬歐元賄賂，又爆出在歐債危機期間到非洲獵象，淪為過街老鼠，以至如今要不光彩地避走海外。

卡斯洛一世今次離國，基本上等同流亡，恐被西班牙國內反帝制分子視為逃避調查，令皇室形象進一步變差。西班牙王室作為維繫統一重要一環，倘被推翻，勢引發憲政危機，令加泰羅尼亞獨立危機加劇。

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責任編輯：文青青

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