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【附教學圖】3個步驟教你查 住所、公司、常出入地方是否疫廈

環球政經 17:07 2020/08/04

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現時坊間出現不少App或Whatsapp谷，輸入大廈名會查閱疫廈名稱。其實資料都是來自官方，即衛生防護中心每日更新的疫廈資料。現在教你3個步驟去查這些官方資料，查閱自己所住大廈、公司、常出入地方是不是疫廈。

第1步：上政府新冠肺炎網站 （https://www.coronavirus.gov.hk/chi/index.html）拉到底部見「疫情概覽」，按入「過去14天內曾有確診2019冠狀病毒病個案的大廈名單」；

第一步：上政府新冠肺炎網頁

拉下見「疫情概覽」再按入「過去14天內曾有確診2019冠狀病毒病個案的大廈名單」

第2步：「過去14天內曾有確診2019冠狀病毒病個案的大廈名單」屬PDF檔案，先下載下來；（若不下載，要用肉眼逐行搜尋，由於現時該名單有近80頁，按確診者編號排列次序，並非分區域，肉眼搜尋頗花時及眼力。所以勸大家先下載，下載後就可用搜尋功能。」

第二步：把文件下載

下載後見右上角的搜尋格

第3步：下載後右上角有搜尋格，輸入區分名稱或直接輸入大廈名稱，然後按Enter，名單上會用黃色顯示同名地方，左欄亦會顯示所有同名出現的頁數。

第3步：輸入區份或大廈名稱，出現黃色為名單大廈同名名字；左欄為大廈名字出現的頁數。

3點注意：

1/這份名單分為兩部份，上半是確診或疑似患者曾居住的大廈名單；下半則為確診或疑似患者出現病徵前兩日或潛伏期內到訪過的地方，例如食肆、街巿等。

2/ PDF搜尋功能可一次過同時搜尋到前半後半兩份名單；

3/ 名單每日早上更新，但並非即日或即時的最新資料，而是前一天的資料紀錄，畢竟整理資料需要時間。

 

 

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撰文 : 高富健

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