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為TikTok帶來重大改變 源於一單收購？

環球政經 16:53 2020/08/04

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抖音海外版TikTok一直處於中美角力之間，而掀起這輪美國禁封TikTok的背景，內地媒體評論為是源自2017年11月母公司字節跳動以近10億美元收購Musical.ly一案。

資料顯示，Musical.ly是由陽陸育和朱駿兩位中國創業者創辦的北美音樂短視頻平台，而短視頻加音樂的產品形態也是他們的原創。而早在2015年7月，Ｍusical.ly已登頂過美國App Store總榜。

在抖音上出現之前，Ｍusical.ly在歐美地區的用戶量已接近1億，日活躍用戶近千萬，當時不少明星也是Ｍusical.ly的用戶。

相關文章: 「抖音」母公司字節跳動創辦人張一鳴的全球化野心

字節跳動在收購Ｍusical.ly之後，將Ｍusical.ly併入抖音海外版TikTok，主打中國以外市場。因此，TikTok的成功是字節跳動和musical.ly合力的結果，但也正是這場收購，對字節跳動帶來了重大影響。

有內地媒體引述過基金經理指，當年Ｍusical.ly在美國只是有些用量，但能在美國到全球的爆發和增長是字節跳動的功勞。

TikTok能取得這樣的成績，除了在各個國家和地區本地化運營做得比較好之外，還有字節跳動算法層面的能力，musical.ly可以理解為一個殼。

其實除了Facebook在2016年因開始研究短視頻應用，而有研究過Ｍusical.ly，另一內地短視頻快手創辦人宿華亦有份參與競投Ｍusical.ly。但由於當時獵豹移動CEO傅盛利用在Musical.ly的一票否決權提出捆綁銷售，意將獵豹另外兩款出海產品News Republic、Live.me一併出售，結果宿華放棄了競爭。

張一鳴則接受了該方案，除了買下Ｍusical.ly，還斥資8660萬美元買入News Republic，以及向Live.me投資5000萬美元。

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撰文 : 張以正

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